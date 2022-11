Absichtserklärung unterzeichnet: EWE und TSE planen Wasserstoff-Anlage in Wilhelmshaven

Oldenburg /Wilhelmshaven Weiterer Schub für grünen Wasserstoff aus Wilhelmshaven durch eine Großinvestition: Ab 2028 soll eine neue Elektrolyse-Anlage mit einer Kapazität von 500 Megawatt den Betrieb aufnehmen. Eine entsprechende Absichtserklärung haben der Oldenburger Energieversorger EWE und das Unternehmen Tree Energy Solutions (TES), eine Tochter der belgischen Investmentgesellschaft AtlasInvest, nun unterzeichnet. Die beiden Unternehmen wollen die Anlage, die aus Wasser mithilfe von Strom grünen Wasserstoff erzeugen soll, gemeinsam planen, bauen und betreiben, teilte die EWE mit. Sie soll am „Green Energy Hub“ der TES errichtet werden. Mit einer weiteren geplanten Anlage könnte die Kapazität demnach noch auf ein Gigawatt wachsen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Wirtschafts-Newsletter der Nordwest Mediengruppe erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Der NWZ-Wirtschafts-Newsletter - jeden Donnerstag neu Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Der Standort in Wilhelmshaven eigne sich wegen der Nähe zu den Windparks vor der Küste, die grünen Strom für die Elektrolyse liefern sollen. Aber auch wegen der entstehenden Infrastruktur. „TES und EWE wollen dabei Synergien nutzen, wie den gemeinsamen Anschluss an das zukünftige Strom- und Wasserstoffnetz oder die Nutzung des Sauerstoffs in anderen Prozessen der Energiegewinnung“, hieß es weiter.

Wie der erzeugte Wasserstoff dann verteilt wird, stehe noch nicht fest, teilte die EWE auf Nachfrage mit. Man steige gerade erst in die Planung ein. Potenziale für die Nachnutzung der Infrastruktur des LNG-Terminals seien aber auf alle Fälle vorhanden. Derzeit plant die EWE den Bau einer 70 Kilometer langen Pipeline von Sande zu den Gasspeichern nach Ostfriesland. Sie schließt bei Sande an die Leitung der Open Grid Europe an, die zum LNG-Terminal in Wilhelmshaven führt. Die neu entstehende Infrastruktur der EWE sei grundsätzlich bereits für den Transport von Wasserstoff ausgelegt.

Zur Höhe der geplanten Investition äußerte sich die EWE unter Verweis auf das frühe Stadium des Vorhabens nicht. Für den Standort Emden hatte das Unternehmen schon Ende Oktober Pläne für eine Elektrolyse-Anlage mit einer Kapazität von 320 Megawatt vorgestellt. Dafür hatte die EWE Kosten von einer halben Milliarde Euro veranschlagt. Eine Förderzusage der Europäischen Kommission für die Anlage in Emden steht noch aus.