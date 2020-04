Politik in Zeiten des Coronavirus

Nur noch mit Mundschutz (von links): Bei Medizinstudentin Mina Thon in der Uni-Klinik Gießen meldeten sich am Dienstag nicht nur Corona-Verdachtsfälle an, sondern auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, Kanzleramtschef Helge Braun und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Die CDU-Politiker sprachen dort mit Ärzten, Pflegepersonal und der Klinikleitung über die Lage im Gesundheitswesen in den Zeiten der Corona-Pandemie. dpa-BILD: