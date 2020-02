Prinzhöfte Auf der Autobahn 1 bei Prinzhöfte in der Samtgemeinde Harpstedt steht am Sonntag ab circa 9 Uhr für 15 Minuten der Verkehr still. Grund für die Sperrung sind Arbeiten an der neuen 380-Kilovolt-Stromleitung von Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) nach Sankt Hülfe (Landkreis Diepholz). Die ersten Masten nahe der Ortschaft Wohlde sollen nun beseilt werden, teilte der Stromnetzbetreiber Tennet mit.

Dazu werden am Sonntag Stahlseile über die gesperrte Autobahn gelegt und anschließend gespannt. Darüber wird dann ein Schutznetz gezogen, das den Straßenverkehr während des eigentlichen Seilzugs schützt. Damit wird am Dienstag begonnen, acht Tage sind dafür eingeplant. Die Beseilung aller 50 Masten in dem knapp 20 Kilometer langen Bauabschnitt soll im September abgeschlossen sein.