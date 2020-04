Reisebranche demonstriert in Bremen

Aus Sorge um ihre Arbeitsplätze haben Mitarbeiter von Reisebüros am Mittwoch in Bremen für einen Rettungsschirm demonstriert. Im Rahmen einer bundesweiten Aktion kamen dort 50 Beschäftigte (mehr waren nicht erlaubt) der Reisebranche im Nordwesten zusammen. Unter Einhaltung der Kontaktregeln stellten sie Koffer auf und zeigten Protestplakate. Am Mittwoch hatte die Bundesregierung die weltweite Reisewarnung bis mindestens 14. Juni verlän­gert.BILD: