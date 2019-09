AfD-Meldeportal verboten

Schwerin /Hannover Das AfD-Meldeportal „Neu­trale Schule“ ist in Mecklenburg-Vorpommern verboten worden. Die dort veröffentlichten Textpassagen, in denen Schüler zur Meldung angeblicher Verstöße von Lehrern gegen das Neutralitätsgebot aufgefordert werden, müssen bis zum 20. September entfernt werden, teilte der Landesdatenschutzbeauftragte Heinz Müller mit. „Es darf nicht sein, dass Lehrer durch so ein Portal in ihrer Unterrichtstätigkeit eingeschüchtert werden“, so Müller. Auch in Niedersachsen gibt es ein derartiges Meldeportal. Hier ist über ein mögliches Verbot nichts bekannt.