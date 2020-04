„Traumschiff“ wieder in Bremerhaven

Unter strengen Anti-Corona-Vorkehrungen hat das Kreuzfahrtschiff „Amadea“ – als ZDF-„Traumschiff“ bekannt – am Donnerstag an der Columbuskaje in Bremerhaven festgemacht. Die rund 500 Passagiere sowie die Crewmitglieder müssen jetzt den direkten Weg nach Hause antreten. Für April werden noch weitere Kreuzfahrtschiffe in Bremerhaven zurückerwartet. Sie bringen mindestens 1500 Passagiere mit. BILD: Wolfhard Scheer