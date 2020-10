Trump und das Corona-Virus

Ulrich Schönborn, Chefredakteur

Erst spielte er die Corona-Gefahr herunter, dann erwischte es ihn selbst: US-Präsident Donald Trump macht mit seiner Corona-Erkrankung Schlagzeilen. An seiner Entscheidung, schon vor dem Auskurieren der Infektion ins Weiße Haus zurückzukehren, scheiden sich die Geister – auch bei uns in der Redaktion.

In einem Pro- und Kontra-Kommentar liefern sich unsere Politik-Redakteure Hermann Gröblinghoff und Dr. Alexander Will einen Schlagabtausch. Trumps Selbstinszenierung ist ein gekonnter Schachzug im Wahlkampf, meint Alexander Will. Sein Verhalten ist zynisch und verantwortungslos, weil er andere gefährdet, meint dagegen Hermann Gröblinghoff.

Wer hat aus Ihrer Sicht recht? Diskutieren Sie mit unter leserforum@nwzmedien.de