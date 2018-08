Viel Beifall für Andrea Nahles auf dem Stoppelmarkt

Vechta Es war keine leichte Herausforderung – doch Andrea Nahles hat sie gemeistert: Auf dem Stoppelmarkt in der CDU-Hochburg Vechta schaffte es die SPD-Parteivorsitzende am Montagvormittag den richtigen Ton zu treffen und die Niedersachsen für sich einzunehmen. Vor mehr als 1200 Gästen im voll besetzten Niedersachsenzelt setzte die Sozialdemokratin auf klare Kante und sparte in ihrer Festrede nicht mit harter Kritik am politischen Gegner. Im Mittelpunkt standen dabei die bayerische CSU und US-Präsident Donald Trump. Zuvor hatte sich die Bauernhofbesitzerin bei einem Rundgang über das Festgelände als fachkundige Landbewohnerin zum Anfassen präsentiert.