Teure Mieten: Millionen überlastet

Wiesbaden Teure Mieten und hohe Wohnungspreise machen vielen Menschen in Deutschland schwer zu schaffen. Rund 11,4 Millionen Personen lebten 2019 in Haushalten, die von hohen Wohnkosten finanziell überlastet waren, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Im Schnitt wendete die Bevölkerung rund 26 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für Miete/ Nebenkosten beziehungsweise den Unterhalt ihres Wohneigentums auf.

