Gildefest in Wildeshausen: Andreas Tonn ist Schaffer und Timo Poppe König

Wildeshausen Mit starken Zahlen ist die Wildeshauser Schützengilde aus der Corona-Zwangspause zurückgekommen: 2911 Schützen und Musiker marschierten am Dienstagnachmittag zum Königsschießen aus der Stadt in den Krandel. Das waren etwa so viele wie in den letzten Jahren, in denen das Gildefest gefeiert wurde. Die Zahl von 206 neuen Rekruten dürfte indes sogar einen Rekordwert in der Jahrhunderte alten Gilde-Geschichte darstellen. Mehrere tausend Zuschauer verfolgten den Gildetrubel auf den Straßen und im Krandel.

Am Abend konnten die Schützen dann auch endlich einen neuen König bejubeln: Timo Poppe löste Jan Hoffrogge ab, der 2019 den Vogel abgeschossen hatte und drei Jahre lang auf dem Thron bleiben musste. Nach einem rund zweistündigen Königsschießen setzte Poppe sich im Stechen gegen Philipe Tagher, Sven Hesselmann, André Pavel und Andreas Busse durch.

Auch der schon als „ewiger Schaffer“ beschriebene Philipp Hogeback fand einen Nachfolger: Kurz nach Mitternacht wurde der 46-jährige Schlachtermeister Andreas Tonn als neuer Schaffer vorgestellt. Gemeinsam mit seiner Frau Stefanie brachten ihn das Wahlgremium und die Wachkompanie zum Rathaus.

Gilde-General Jens Kuraschinski freute sich über einen „hervorragenden Ausmarsch bei bestem Wetter“. Während es bei der Auftaktveranstaltung am Sonntagabend und beim Festumzug am Montagabend jeweils geregnet hatte, blieben Regiment und Zuschauer am Hauptfesttag trocken.

Am Vormittag hatten der General und Gilde-Oberst Willi Meyer zunächst auf der Herrlichkeit die Parade der Wachkompanie und der Musikzüge abgenommen. Dabei wurde unter anderem ein Wechsel bei der Offiziers-Begleitung der Wachkompanie vollzogen: An Stelle von Detlev Hohn ist für die nächsten Jahre Hergen Stolle als Hauptmann der Wache verantwortlich für deren vielfältige Aufgaben beim Gildefest.

Unter den mehr als 200 Rekruten, die neu in die Gilde aufgenommen wurden – viele von ihnen hatten zwei Jahre darauf gewartet –, war auch Landrat Christian Pundt.

Am Abend stürzten sich die Wildeshauser und ihre Besucher in der Innenstadt noch einmal ins Partygeschehen. An diesem Mittwoch finden – anders als in den Vorjahren – keine öffentlichen Veranstaltungen mehr im Rahmen des Gildefestes statt. Weiter geht es aber noch am kommenden Sonnabend mit dem Kinderschützenfest.