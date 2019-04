Rundreise: Steinmeier lobt die Ostfriesen

Wittmund Für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sind Ostfriesland und die Nordseeküste mehr als nur touristische Leuchttürme. Viele Menschen sorgten in den kleinen Dörfern und Gemeinden immer wieder für neue Zukunftsperspektiven und Optimismus, lobte Steinmeier am Dienstag bei einer Rundreise im Landkreis Wittmund.

Der Bundespräsident zeigte dabei die Folgen der demografischen Entwicklung mit sinkenden Bevölkerungszahlen im ländlichen Raum auf. So gebe es immer weniger Arztpraxen, Geschäfte und Schulen. Steinmeier will aber nicht von abgehängten Regionen sprechen. Vielmehr sah er mehr Kreativität bei den Menschen, die ihre Versorgungsmöglichkeiten aufrechterhalten wollten und sich für das Zusammenleben stark machten. Er machte klar, dass Zukunftsperspektiven im ländlichen Raum schwieriger zu gestalten seien als in den Städten.