Metjendorf Nach 15 Jahren mit Unterbrechung gibt Renate Heerwagen die Organisation des monatlichen Frühstücks in jüngere Hände. Sandra Drost wird jetzt zusammen mit dem fünfköpfigen Helferteam für den Treff des älteren Semesters verantwortlichen zeichnen. Und Renate Heerwagen ist vor allem eines: erleichtert. Erleichtert darüber, dass es weitergeht und ihr „Baby“, wie sie das Seniorenfrühstück nennt, in gute Hände kommt.

„Ich hoffe, dass die Resonanz so bleibt wie sie ist“, sagt die 48 Jahre alte Metjendorferin. Davon dürfte auszugehen sein. Auch gestern war der Frühstücksraum im „Casa“ voll besetzt. Die Damen in der Küche kamen mit dem Kaffeekochen kaum hinterher. „Die Einrichtung ist eine tolle Sache, da hilft man gerne“, sagt die neue Organisatorin. Ihre Tochter käme aus der Schule, da habe sie freie Kapazitäten. „Das einzige, was ich nicht kann, ist singen und Plattdeutsch.“ Aber da können die Gäste aushelfen. Und auch Renate Heerwagen wird die neue Organisatorin erst einmal weiter unterstützen. „Ich werde das Seniorenfrühstück sicher auch privat besuchen.“

Im Mai 2004 fand das erste Frühstück für das ältere Semester im Metjendorfer Mehrgenerationenhaus statt. Renate Heerwagen war von der Arbeiterwohlfahrt angesprochen worden, den Treff zu organisieren. „Wir sind mit ein paar halben Brötchen mit Käse und Mett angefangen“, erinnert sich Renate Heerwagen. Meist um die 50 Menschen finden sich am Monatsanfang um 9 Uhr ein. Dann steht das Frühstücksbuffet bereits. „Das Seniorenfrühstück ist in all den Jahren noch nie ausgefallen“, so Heerwagen. Montags legen die Damen bereits um 7 Uhr los und bauen das Buffet auf. Neben Brot und Brötchen, Kaffee, Tee, Aufschnitt, Käse und Marmelade sind auch Frikadellen, Pudding oder Obst im Angebot. Von wegen nur Käse und Mett: Das Büffet hat mittlerweile Hotelqualität. Und das für gerade mal 3,50 Euro. Nachschläge inklusive. Gestern gab es neben Kaffee und Brötchen auch noch weihnachtliche Geschichten.