Metjendorf Seit 15 Jahren wird am ersten Montag im Monat morgens im „Casa“ getafelt. „Das Seniorenfrühstück ist noch nie ausgefallen“, berichtet Renate Heerwagen, zweite Vorsitzende des Wiefelsteder Seniorenbeirats. Im Mai 2004 fand das erste Frühstück für das ältere Semester im Metjendorfer Mehrgenerationenhaus statt. Renate Heerwagen war von der Arbeiterwohlfahrt angesprochen worden. „So wurde das Frühstück mein Baby.“ Da führte das gemeindeeigene Gebäude aber noch nicht den Titel „Mehrgenerationenhaus“, erinnert sich Renate Heerwagen. Man habe damals noch nicht alle Kriterien erfüllt. Selbst eine Delegation aus dem Ministerium in Hannover habe sich die Aktivitäten vor Ort angeschaut. „Mehrgenerationenhaus wurden wir erst später.“

In all den Jahren hat sich das Frühstück des Seniorenbeirats zu einer aus Metjendorf nicht mehr wegzudenkenden Veranstaltung entwickelt. Meist um die 50 Menschen finden sich am Monatsanfang um 9 Uhr ein. Dann ist das Frühstücksbuffet bereits aufgebaut. Für Renate Heerwagen und ihr Team sind das zwölf lange Montagmorgen im Jahr. „Sonntags decken wir bereits die Tische, sonst würden wir es nicht schaffen“, weiß Renate Heerwagen. Montags legen die Damen dann bereits um 7 Uhr los und bauen das Buffet auf. Neben Brot und Brötchen, Kaffee, Tee, Aufschnitt, Käse und Marmelade sind auch Frikadellen, Pudding oder Obst im Angebot. „Ich war jetzt in Schleswig-Holstein wandern und habe in einem Hotel übernachtet. Mit dem Frühstück dort können wir locker mithalten.“ Und das für gerade 3,50 Euro pro Person, Nachschläge inklusive. „Mit den Einnahmen kommen wir so recht über die Runden. Gewinn dürfen wir ja nicht machen“, erklärt Heerwagen.

Jetzt will sie kürzer treten. Gefunden ist eine Nachfolge aber noch nicht. Idealerweise könnte ein Duo die Arbeit übernehmen, meint Heerwagen. Dass das Frühstück nicht untergehen darf, zeigt schon die Besucherzahl. Aber nicht nur das. Es ist auch Kontakt- und Nachrichtenbörse im Ort. Ute Suchsdorf ist vor nicht allzu langer Zeit von Wilhelmshaven nach Metjendorf gezogen, in ein Haus für seniorengerechtes Wohnen. „Mitbewohner haben mich eingeladen, mitzukommen“, erzählt sie. Nachdem ihr Mann gestorben war, habe sie sich neu aufbauen müssen. „Da ist so ein monatlicher Treff ideal.“ Neben ihren Mitbewohnern kenne sie von den übrigen Teilnehmern des Frühstücks noch niemanden, aber das werde schon.