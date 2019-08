Wesermarsch Mark Castens als Wunscherfüller des Vereins Lebenswunsch, der seinen Sitz in der Gemeinde Ovelgönne in der Wesermarsch hat, wurde bereits erwartet von Herrn G. (62) in dessen Zimmer auf der Palliativstation des Klinikum Oldenburg. Der gebürtige Schortenser liegt seit Wochen in Kliniken und wird nun auf der Palliativstation in Oldenburg begleitet. Schon bald wird er in das Vareler „Hospiz am Wattenmeer“ umziehen und seine letzten Tage weiterhin genießen.

Als Schlosser und Schweißer war Herr G. zuletzt beruflich in Wilhelmshaven tätig und wurde durch seine schwere Erkrankung aus der Berufswelt herausgerissen. Erst vor kurzem verlor er einen Bruder und verblieb nun als einziger seiner Familie. Doch tapfer stellt sich der Schortenser seinem Schicksal und hat seine Lebensfreude nicht verloren – und plant seine verbleibende Zeit genau.

Die liebevollen Krankenschwestern auf der Palliativstation erfuhren von seinem Wunsch, noch einmal nach Schortens zu wollen und wandten sich an den Verein, dessen Mitglieder sich ehrenamtlich auf den Weg machen, letzte Wünsche von Sterbenskranken zu erfüllen.

Innerhalb weniger Stunden sprachen zwei weitere Ehrenamtliche des DRK-Wesermarsch Mark Castens ihre Unterstützung zu. Mit einem Rettungswagen des DRK wurde Herr G. von Oldenburg nach Schortens gebracht, wo er Abschied von seinem Haus und Garten und von seinen Nachbarn nahm. Anschließend bekam er Appetit auf „seine Currywurst“.

Bei sonnigem Wetter steuerte das Team „Curry Mecky“an, das für seine leckere Wurst in der Region bekannt ist. Jahrelang verzehrte Herr G. dort gern eine Wurst und tauschte sich dabei mit Freunden über Autos und Motorräder aus.

Das Betreiberehepaar hat Herrn G. sofort wiedererkannt und sich sehr gefreut, ihren Stammgast nach langer Zeit wiederzusehen. Liebevoll haben sie sich begrüßt und von alten Zeiten gesprochen, während die Bestellung auf den Grill zubereitet wurde.

Schließlich genoss Herr G. seine Currywurst und wollte anschließend gestärkt zum Vareler „Hospiz am Wattenmeer“, wo er bereits in wenigen Tagen stationär aufgenommen wird.

Auch dort wurde Herr G. von den Mitarbeitenden des Hospizes herzlich begrüßt und durch das schöne Haus geführt. „Ein sehr schönes Haus, das hat mir gefallen und konnte mir mein Zimmer sogar selbst aussuchen“, sagte Herr G.

Nach gut vier Stunden endete der Ausflug. Der Verein Lebenswunsch dankt allen Beteiligten für die sehr gute Zusammenarbeit. Und das gilt auch für die Erfüllung des Wunsches von Frau W.

Ebenfalls mit dem Rettungswagen des DRK holten Mark Castens und zwei Ehrenamtliche des DRK Wesermarsch vor wenigen Tagen die 77-Jährige Edewechterin vom Klinikum Oldenburg ab. Krankenschwestern hatten den Verein Lebenswunsch eingeschaltet, weil Frau W. noch einmal nach Hause wollte, um von der Familie und dem geliebten Haustier Abschied zu nehmen.

Für diesen Ausflug wurde Frau W. mit einer Schmerzpumpe ausgestattet, um permanent mit Schmerzmitteln versorgt zu sein.

Als das Dreiergespann aus der Wesermarsch ins Zimmer von Frau W. auf der Palliativstation des Klinikums kam, freute sich Frau W. sehr.

Liegend und mit Sauerstoff versorgt, wurde Frau W. dann mit dem Rettungswagen nach Hause gebracht. Während der gut halbstündigen Fahrt schlief sie – geschwächt – immer wieder ein, während ihr Ehemann ihre Hand hielt.

Als das Fahrzeug auf die Auffahrt fuhr, stand die Familie schon bereit – der Besuch der Mutter, die schon mehrere Wochen im Klinikum liegt, war sehnsüchtig erwartet worden.

Durch die enorme Kraft der Sonne war es draußen so heiß, dass Frau W. ins kühle Haus gebracht wurde. Drinnen wollte sie schließlich am Kaffeetisch sitzend die Zeit mit ihrer Familie verbringen. Deshalb zogen sich Mark Castens und die beiden DRK-Ehrenamtlichen zurück. Schließlich sollte diese kostbare Zeit mit der eigenen Familie ungestört sein und bleiben.

Nach gut einer dreiviertel Stunde war Frau W. sehr geschwächt und wollte ins Klinikum zurückkehren. Glücklich und zufrieden hat sie diese Zeit mit ihrer Familie sehr genossen. Auf der Rückfahrt strahlte sie Mark Castens, der diese Wunscherfüllung organisiert hatte, glücklich an.

Sichtlich berührt waren auch die Familienangehörigen zurückgeblieben und hatten dem abfahrenden Fahrzeug hinterhergewunken.

Um tätig werden zu können ist der gemeinnützige Verein Lebenswunsch vor allem auf Spenden und Förderer angewiesen. Informationen gibt es unter Telefon 04480/948947 (Anrufbeantworter) zu erreichen, außerdem auf Facebook („Lebenswunschverein“) sowie unter