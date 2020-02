Im Nordwesten Hakenkreuzschmierereien in der Wesermarsch, im Kreis Cloppenburg und in Wilhelmshaven, Hitlergrüße, Kleidung mit rechtsextremen Codes oder Briefe von Reichsbürgern an die Verwaltungen: Rechtsextreme Strukturen in verschiedensten Facetten gibt es auch im Nordwesten – das weiß auch Jan Krieger. Der 34-Jährige arbeitet für die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus (MBT) im Regionalbüro Nord/West.

Die Beratungen

„Wir beraten alle, die sich aufgrund konkreter Vorfälle oder präventiv mit dem Thema Rechtsextremismus auseinandersetzen wollen“, so Krieger. „Oft sind wir an Schulen, weil sich Schüler rechtsextrem äußern, antisemitische Pausenspiele gespielt werden oder Kleidung mit rechtsextremen Codes getragen wird.“ Auch an Hochschulen gebe es immer wieder Beratungsbedarf.

Aber auch städtische Verwaltungen, zivilgesellschaftliche Organisationen oder Sportvereine nehmen die Beratung in Anspruch – in letzter Zeit zunehmend auch Gleichstellungsbeauftragte, die mit anti-feministischen Äußerungen zu kämpfen haben.

Der Bereich

Das Regionalbüro Nord/West ist eines von drei Mobilen Beratungsbüros in Niedersachsen. Der Zuständigkeitsbereich reicht von Ostfriesland und der Wesermarsch im Norden bis zum Emsland und dem Kreis Osnabrück im Süden.

Der Träger

2017 wurden die Beratungsstellen regionalisiert. Seit Anfang 2020 sind die drei Regionalbüros unter einem Träger vereint. Der Verein „Wabe“ aus dem Bereich Nienburg/Weser hat die Trägerschaft übernommen. So wird der Fortbestand eines Projektes gesichert, das zunehmend in Anspruch genommen wird. Steigende Fallzahlen (auch im Nordwesten) sprechen für sich.

Blick auf Strukturen

Auch wenn es in den Beratungen oft um Einzelfälle geht, rechtsextreme Strukturen gebe es auch im Nordwesten. Nur die Ausprägung sei ganz unterschiedlich, so Krieger. „Die gibt es auf jeden Fall“, ist sich Krieger sicher, der im Rahmen seiner Arbeit auch auf die Beobachtung der rechtsextremen Szene im Oldenburger Land, in Ostfriesland und der Region angewiesen ist.

Und diese Beobachtung zeige: „Von Kameradschaften bis hin zu Reichsbürgern, das alles gibt es eigentlich auch hier.“ Nur die Schwerpunkte würden sich verschieben. „Kameradschaften, die es auch in Oldenburg und Ostfriesland gibt, sind in der Region eher ein abnehmender Trend.“ Ausnahme sei hier das Emsland, wo die neonazistische Kameradschaft „Amsivaren Emsland“ immer wieder, auch über die Region hinaus, auf sich aufmerksam mache.

Über Region hinaus

Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Seit dem 1. Januar 2020 liegt die Trägerschaft der landesweiten „Mobilen Beratung Niedersachsen“ beim Wabe e.V. Die Struktur der bislang drei Regionalbüros in Niedersachsen bleibt weiterhin erhalten. Für die Region zuständig ist das Regionalbüro Nord/West. Erreichbar ist die Beratungsstelle unter: nordwest@mbt-niedersachsen.de Der restliche Teil Niedersachsens wird aufgeteilt unter den Regionalbüros Nord/Ost (nordost@mbt-niedersachsen.de) und dem Büro Süd (sued@mbt-niedersachsen.de) Mehr Informationen zur Arbeit der Mobilen Beratungen und zum Trägerverein gibt es unter: mbt-niedersachsen.de

Zunehmender Beliebtheit würden sich Kampfsportgruppen erfreuen. Vermehrt würden Kampfsportvereine und Gyms von Neonazis genutzt, um sich und andere auszubilden, aber auch, um beispielsweise Jugendliche in die Szene zu ziehen.

Und hier, wie auch in anderen Bereichen, gingen die Verbindungen weit über die Region hinaus. Beim größten Kampfsport-Event der rechtsextremen Szene, dem „Kampf der Nibelungen“ im sächsischen Ostritz nahmen Personen aus der Region nicht nur als Zuschauer teil. Über eine Person, die in einem Gym im Landkreis Oldenburg trainiert, ist bekannt, dass sie als Coach bei dem Turnier tätig gewesen ist.

Die Parteien

Auch Parteien wie die NPD, Teile der Alternative für Deutschland (AfD) oder Organisationen wie die Identitäre Bewegung tauchen immer wieder auf dem Radar von Jan Krieger und seinen Kollegen auf. Doch auch hier gebe es sowohl bundesweit als auch in der Region deutliche Veränderungen. „Die NPD verliert auf parlamentarischer Ebene immer mehr an Bedeutung“, so Krieger. „Aber das bedeutet nicht, dass die Mitglieder und die Strukturen einfach weg sind.“

Die Verbindungen der Identitären Bewegung zu Mitgliedern der AfD zum Beispiel in Oldenburg seien hingegen aktuell und auch bekannt, aber auch in anderen Städten und Landkreisen würden immer wieder AfD-Politiker durch Verknüpfungen mit rechtsex­tremen Strukturen auffallen. „Es gibt zwar einen Unvereinbarkeitsbeschluss in der Partei, aber eine Distanzierung findet de facto nicht statt“, hat Krieger beobachtet.

Geringe Hemmschwelle

Mit Sorge beobachtet der Experte, dass die Hemmschwelle im rechten Spektrum sinke. Man traue sich mit rechtsextremen und fremdenfeindlichen Meinungen immer mehr in die Öffentlichkeit. „Sie werden selbstbewusster“, so Krieger.

Ein Beispiel hierfür sei u.a. die in Oldenburg lebende Schauspielerin Imke Barnstedt, die in den vergangenen Jahren wieder vermehrt auf rechten Veranstaltungen gesehen wurde, zuletzt beim „Trauermarsch“ der NPD am 15. Februar in Dresden.