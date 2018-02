Oldenburg /Essen-Kettwig Was für Ski-Biathleten der Sommer-Biathlon und für Fußballer im Winter die Hallenturniere sind, das ist für Ruderer das Ergometerfahren: Bei den in Essen-Kettwig (Nordrhein-Westfalen) ausgetragenen Deutschen Ergometer-Meisterschaften konnte sich Max von Bülow in seiner Altersklasse der U 19 den ersten Platz sichern. Der Oldenburger gehörte zum Team des Regattaverbandes Ems-Jade-Weser, das mit mehreren Sportlern an der Meisterschaft teilgenommen hat.

Trainieren für die Sommersaison Beim Ruder-Ergometer kann der ganze Körper trainiert werden. Die Sportler des Oldenburger Rudervereins fahren im Winter bis zu 120 Minuten am Stück auf dem Sportgerät und erarbeiten sich bereits in der kalten Jahreszeit die Erfolge für die Sommersaison.

Spannender Schlagabtausch

Das Finale mit von Bülow war das Rennen des Tages: Denn in seinem Wettkampf lagen die ersten Plätze ganz nah beieinander. Über die olympische 2000-Meter-Distanz lieferten sich drei U-19-Sportler des Leichtgewichtruderns einen spannenden Schlagabtausch. Am Ende hatte der Oldenburger die größte Ausdauer und verwies seine Konkurrenz mit zwei Sekunden Abstand auf die Plätze.

Nachdem von Bülow im vergangenen Jahr zweimal die Silbermedaille auf Deutschen Meisterschaften entgegennehmen durfte, konnte er sich diesmal in 6:31,5 Minuten über den Titel des Deutschen Meistes freuen.

Jetzt geht’s zur Ergometer-WM

Dem nicht genug. Der Oldenburger Ruderer wird in wenigen Tagen auf dem Weg in die USA sein, um bei den Ergometer-Weltmeisterschaften in Alexandria (Virginia) zu starten. „Mit der Qualifikation hatten wir vor den deutschen Meisterschaften in keiner Weise gerechnet, aber es wird seiner harten und stetigen Arbeit gerecht, dass er das Team Deutschland vertreten darf“, sagt sein Heimtrainer Matthias Helmkamp.

Es ist das erste Mal, dass ein Sportler des Regattaverbandes Ems-Jade-Weser die deutschen Farben auf einer Ergometer-WM tragen darf.

Ebenfalls in Essen-Kettwig in ein Finale eingezogen ist bei den U-17-Sportlern der Oldenburger Tim Dickbertel. Dort sicherte er sich in einem hart umkämpften Rennen den 6. Platz in neuer persönlicher Bestzeit.