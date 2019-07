Oldenburg Um das Tafelsilber unserer deutschen Konzerne – den 30 Firmen im Börsen-Leitindex Dax – gibt es immer wieder interessante Studien. So wird regelmäßig errechnet, dass im Durchschnitt der Dax-Firmen die Mehrheit der Aktien in Händen ausländischer Investoren liegt. Das kann man als bedenklich ansehen. Besser wäre natürlich, mehr deutsche Sparer und Anleger würden an den Gewinnen teilhaben.

Überhaupt nicht bedenklich ist dagegen das Ergebnis einer neuen Studie zur Nationalität von Vorstandsmitgliedern in Dax-Unternehmen: Fast ein Drittel haben einen ausländischen Pass. Gut gemacht! Denn der Markt der deutschen Konzerne liegt rund um den Globus. Das Gespür dafür sollte durchaus ganz oben in den Vorständen angesiedelt sein.

Vor allem muss es darum gehen, dass die Betriebe von den besten am Markt verfügbaren Managern geführt werden, egal welcher Nation. Wir können von anderen Mentalitäten viel lernen – etwa von den Skandinaviern. Zum Beispiel die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, wie man zu Entscheidungen kommt oder wie man Produkte modern gestaltet. So steigen auch Daimlers Chancen mit dem neuen Chef Källenius. Er ist Schwede.