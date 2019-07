Bremen Diese Nachfrage übersteigt alle Erwartungen: Für das Erstrundenduell im DFB-Pokal zwischen Oberligist Atlas Delmenhorst und Bundesligist Werder Bremen - ausgetragen im Bremer Weserstadion - gibt es bereits 50.000 (!!!) Ticket-Anfragen. Das teilte der Erstligist am Dienstagmorgen nach dem Ende der Bestellphase im Werder-Ticketcenter mit.

Mit mehr als 14.000 Ticketbestellungen sei vor allem der Stehplatzbereich stark nachgefragt. Da die Kapazität der Ostkurve aber nur 7600 Plätze fasse, würden unter allen Bewerbern die Tickets für das Spiel verlost. Insgesamt fasst das Weserstadion 42.100 Plätze.

Ab diesem Dienstag können für das Nachbarschaftsduell noch Eintrittskarten beim Delmenhorster Kreisblatt und in den Geschäftsstellen des Weser-Kuriers erworben werden. „Eine lange Schlange bildete sich am Dienstag auch vor der Geschäftsstelle des Kreisblatts in der Delmenhorster City“, teilte Oberligist Atlas via Facebook mit. Den Delmenhorstern gehört für das Spiel am Samstag, 10. August (20.45 Uhr), die Westkurve im Weserstadion. „Unser Jahrhundertspiel hat eine unvorstellbare Dynamik aufgenommen“, zeigt sich Atlas-Präsident Manfred Engelbart überwältigt.