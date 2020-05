Viele Sorgen In Bremen: Finanzsituation bei Werder Bremen „ist ernst“

Bremen Werder Bremen ist in der Fußball-Bundesliga in der Tabelle auf einem Abstiegsrang, in der Transparenz der finanziellen Folgen durch die Coronavirus-Pandemie Spitzenreiter. Mit Verlusten von 40 bis 45 Millionen Euro rechnet Geschäftsführer Klaus Filbry, sollte die seit März ruhende Bundesliga-Saison abgebrochen werden. Geht die derzeit pausierende Runde weiter, werden 15 bis 20 Millionen fehlen - die Aufnahme eines Kredits ist unumgänglich. So offen hat sich bislang kaum ein Liga-Konkurrent geäußert. „Ich bin mir aber sicher, dass viele Vereine die gleichen Probleme haben“, sagte Werder-Chef Klaus Filbry in der Sport1-Sendung „Doppelpass“ am Sonntag.

Bereut haben die Hanseaten die Offenlegung ihrer Probleme nicht. „Wir haben transparent die Folgen dargelegt“, sagte Filbry und rechnete vor: Sieben bis acht Millionen Euro Rückerstattungen bei möglichen Geisterspielen drohen, dazu könnten 15 Millionen für die noch fällige TV-Rate wegfallen. Offene Rechnungen bei Partnern in Höhe von fünf Millionen, auslaufende Sponsorenverträge (5,8 Millionen) und für eine Hinrunde 2020/21 ohne Zuschauer (8 bis 9 Millionen), ein Sponsoren-Verlust in Höhe von drei bis vier Millionen Euro und fehlende Logen-Einnahmen von fünf bis sechs Millionen Euro. „Die Situation ist ernst“, bestätigte Filbry die prekäre finanzielle Situation beim abstiegsbedrohten Bundesligisten.

Negative Ergebnisse. ❌ Die Tests auf Covid-19 bei den Spielern und beim Staff des SV #Werder sind alle negativ ausgefallen 👉 https://t.co/Jzo8YXHBo4 pic.twitter.com/OwyDnYVt55 — SV Werder Bremen (🏡) (@werderbremen) May 2, 2020

Allerdings wehrte sich der 53-Jährige gegen die Kritik, dass viele Bundesligisten, auch Werder Bremen, vor Corona schlecht gewirtschaftet hätten und durch den Stopp der Saison an den Rand der Insolvenz geraten seien. „Wir haben sehr vernünftig gearbeitet und gewirtschaftet“, entgegnete Filbry. „Wir sind unverschuldet in die Situation geraten. Corona hat uns vor Probleme gestellt, die wir nicht erwartet haben.“

Auch Christian Seifert, Vorsitzender der Deutschen Fußball Liga (DFL) hatte moniert, dass einige Bundesligisten „wirtschaftlich nicht ausreichend auf eine Krise vorbereitet“ gewesen seien und keine bis wenig Rücklagen gebildet hätten. Filbry wies dies für seinen Verein zurück: „Wir haben in den letzten Jahren ein positives Ergebnis erwirtschaftet. Wir haben positives Eigenkapital aufgebaut und sind vernünftig aufgestellt.“ Die Pandemie sei „ein gesamtwirtschaftliches Problem“ und nannte in dem Zusammenhang auch die Kreditaufnahme von Großkonzernen wie Adidas und die möglichen Staatshilfe für die Lufthansa.

Für die Zukunft des Profi-Fußballs plädierte Filbry daher auch für „Systemveränderungen“ und nannte „Gehaltsobergrenzen“ und das „Tauschsystem“ aus dem US-Sport als mögliche Stellschrauben. Auch die Berater-Honrare „sollten überarbeitet werden“. „Aber da muss es einen europäischen Weg geben“, betonte der 53-Jährige. Zudem ist er für die Beibehaltung der 50+1-Regelung. „Für uns kommt eine weitere Öffnung nicht in Frage. 50+1 ist eine vernünftige Regel“, sagte Filbry.

Der Werder-Funktionär hofft, die pausierende Saison am „16. oder 23. Mai“ fortzusetzen. „Wenn die Entscheidung erst in den Juni hineingeht, wird es schwierig“, mahnte er.