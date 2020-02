Bremen Es war einer dieser magischen Abende unter Flutlicht, die sie an der Weser so lieben – und die sie nur noch so selten erleben. Am Dienstagabend war es aber wieder soweit: Mit einem mitreißenden Auftritt kaufte das formschwache Werder Bremen der formstarken Borussia aus Dortmund den Schneid ab und zog durch einen 3:2 (2:0)-Erfolg in das Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Rückkehrer Davie Selke (16. Minute), Leonardo Bittencourt (30.) mit einem Zauber-Tor und Milot Rashica (70.) ließen bei Gegentreffern durch Erling Haaland (67.) und Giovanni Reyna (78.) alle Grün-Weißen 90 Minuten lang vergessen, dass die Mannschaft in der Bundesliga mitten im tristen Abstiegskampf steckt.

Werder-Trainer Florian Kohfeldt gab dem in Augsburg (1:2) unglücklich agierenden Ömer Toprak eine Pause, für ihn rückte Milos Veljkovic in die Dreierkette. Auch der zuletzt schwache Nuri Sahin guckte nur zu. BVB-Trainer Lucien Favre verzichtete zunächst überraschend auf seine norwegische Tor-Maschine Haaland. Für ihn kam Thorgan Hazard in die Mannschaft.

Die Partie begann schleppend, was Werder nach den zuletzt schwachen Leistungen durchaus gelegen kam. Reus verfehlte eine Flanke knapp (4.), das war es dann aber auch erstmal vom BVB.

Dafür kam Werder immer besser ins Spiel. Erst setzte Davy Klassen einen Fernschuss deutlich über das Tor (11.), dann brachte Rückkehrer Selke in seinem ersten Heimspiel nach dem Wechsel aus Berlin das Weserstadion zum Beben. Marco Friedl gewann den Ball im BVB-Strafraum, Rashica schoss so scharf, dass Dortmunds Torwart Marwin Hitz den Ball abklatschen ließ – und Selke stand da, wo ein Mittelstürmer stehen muss und staubte ab. Diesen Spielertypen hatte Werder seit dem Ausfall von Niklas Füllkrug (Kreuzbandriss) vermisst.

Und es wurde noch besser: Werder warf sich in die Zweikämpfe, kaufte dem BVB den Schneid ab und erlebte einen magischen Moment: Leonardo Bittencourt zauberte den Ball aus rund 20 Metern mit einem perfekten Drop-Kick-Schuss unhaltbar in den Torwinkel – 2:0. Noch vor der Pause hatte Selke die große Chance zum 3:0, scheiterte aber und musste sich den Vorwurf gefallen lassen, nicht quer auf seinen freien Mitspieler Rashica gelegt zu haben.

Favre reagierte, brachte zur zweiten Halbzeit Haaland für den enttäuschenden Hazard. In der 49. Minute musste auch Kohfeldt wechseln, der starke Selke hatte sich Ende der ersten Halbzeit verletzt. Für ihn kam Josh Sargent.

Mit Haaland, der in seinen ersten drei Bundesligaspielen sieben Tore geschossen hatte, veränderte sich das Spiel mehr und mehr. Der 19-Jährige strahlte mit seiner Präsenz große Gefahr aus – und nachdem der BVB zwei gute Gelegenheiten vergeben hatte, verkürzte Haaland auf 1:2. Das Spiel drohte zu kippen, doch Werder hatte noch einen magischen Moment auf seiner Seite. Yuya Osako spielte Rashica frei, der schoss ins lange Eck – 3:1. Werder musste nach dem 2:3 zwar zittern, freute sich aber letztlich über einen magischen Abend.