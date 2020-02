Burgos Die erste Teilnahme von Rasta Vechta an einem Basketball-Europapokalwettbewerb ist beendet. Am Mittwochabend verlor die Mannschaft von Trainer Pedro Calles am 14. und damit letzten Gruppenspieltag der Champions League mit 71:87 (34:46) bei San Pablo Burgos in Spanien. Damit verfehlte der Bundesligist in seiner Achtergruppe einen der ersten vier Plätze, die zum Einzug ins Achtelfinale berechtigen.

Die Teilnahme an der Champions League war dennoch ein Erfolg. Schon der Umstand, dass Rasta am letzten Spieltag noch eine theoretische Chance auf den Achtelfinaleinzug hatte, war nicht zu erwarten gewesen. In den 14 Gruppenspielen gelangen dem Calles-Team sechs Siege, acht Partien gingen verloren.

In Burgos gestaltete Vechta die Partie bis zur Mitte des zweiten Viertels ausgeglichen, ehe sich die Gastgeber etwas absetzten. Beste Werfer bei Rasta waren Ishmail Wainwright und Jordan Davis mit je 14 Punkten. Für Burgos traf Earl Clark am häufigsten (21).

Das nächste Spiel bestreitet Rasta an diesem Samstag (18 Uhr, Rasta-Dome) in der Bundesliga gegen Brose Bamberg.