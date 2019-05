Delmenhorst Key Riebau wird ab dem 1. Juli neuer Trainer des Oberligisten Atlas Delmenhorst. Der 29-jährige war zuletzt beim Regionalligisten SSV Jeddeloh unter Vertrag. In Delmenhorst tritt er genau wie beim Ammerländer Regionalligisten die Nachfolge von Olaf Blancke an, der den Verein nach nur zwei Siegen in zehn Spielen wieder verlassen musste.

Beide Seiten hatten schon im November Kontakt, als es um die Nachfolge von Jürgen Hahn ging. Damals lehnte Riebau aber aus privaten und beruflichen Gründen ab. „Ich habe seinerzeit meine Masterarbeit geschrieben, wir standen kurz vor der Geburt unseres Kindes und sind umgezogen“, begründete er seine damalige Absage in der Pressekonferenz anlässlich seiner Vorstellung. Seine Zusage gab er dem Präsidenten des SV Atlas, Manfred Engelbart, am Samstag wenige Stunden vor dem Finale im Niedersachsenpokal. „Ich hätte es auch ohne die Qualifikation für den DFB-Pokal gemacht“, sagte Riebau, der mit dem SSV Jeddeloh in der abgelaufenen Saison die erste Runde des DFB-Pokals erreicht hatte, dort aber gegen Sandhausen ausgeschieden ist.

Engelbart betonte in der Pressekonferenz, dass es von Seiten des Vereins keinen Druck gibt, in der kommenden Spielzeit aufzusteigen. „Wir haben einen mittelfristigen Plan, der einen Aufstieg bis 2023 vorsieht, wenn es früher klappt ist es auch gut. Aber Druck es sofort zu schaffen gibt es nicht.“ Auch beim Thema Neuzugänge hielten sich beide Seiten bedeckt. „Wir wollen natürlich eine schlagkräftige Mannschaft formen, sehen uns aber auch in der Pflicht, Spieler aus Delmenhorst zu fördern. Im Pokalfinale standen ja sechs Ur-Delmenhorster“, führte Engelbart aus. Die weitere Kaderplanung liege aber in den Händen der sportlichen Leitung.

Riebau stellte klar, dass er ein System spielen lassen wolle, welches der Mannschaft liegt, nicht eins, welches dem Trainer vorschwebt. „Ich habe in dem Jahr Pause viel analysiert und mich auch selbst hinterfragt“, sagte er. Er fügte an, dass er in Delmenhorst den nächsten Schritt in seiner Trainerentwicklung machen wolle. Besonders freut er sich auf die Stimmung bei den Spielen. „Ich habe mir einige Spiele von Atlas angesehen. Ich weiß, was mich hier von der Fanseite erwartet.“

In der Saisonvorbereitung wird der SV Atlas im Juli im Rahmen des Kuck-sin-Died-Cups in Gristede auf den SSV Jeddeloh treffen. Auch ein Trainingslager und ein Testspiel bei Fortuna Einen sind bereits fest eingeplant.