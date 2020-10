Nach Corona-Fall bei Delmenhorster Regionalligist: So komplex ist der Atlas-Weg zurück in Liga-Alltag

Delmenhorst Der Blick auf die Ergebnisse der Regionalliga Nord dürfte für die Spieler von Atlas Delmenhorst am späten Sonntagnachmittag auch keine freudige Abwechslung in ihrem wahrscheinlich gerade recht langweiligen Alltag in der Isolation gewesen sein. Weil der HSC Hannover in der Staffel Süd mit 4:2 in Hildesheim gewann, beträgt der Rückstand des Aufsteigers und Schlusslichtes aus Delmenhorst (bisher nur zwei Punkte aus sieben Spielen geholt) bereits vier Zähler auf den Vorletzten aus Hannover.

Der Rückblick

Seit Anfang der vergangenen Woche, seitdem ein Corona-Fall innerhalb der Fußball-Mannschaft des Viertliga-Aufsteigers bekannt geworden war, befinden sich 22 Akteure des Kaders in häuslicher Quarantäne. Die Partie gegen den VfB Oldenburg am Samstag war daraufhin abgesetzt worden, genau wie das für diesen Freitag angesetzte Spiel beim SSV Jeddeloh – auch am kommenden Wochenende können die Delmenhorster, deren Stadt am Montagmorgen mit 223,1 einen extrem hohen Inzidenzwert aufwies, nur zuschauen, wie sich der Rückstand am Tabellenende vergrößern könnte.

Der aktuelle Stand

„Unsere Spieler und auch wir Trainer haben uns inzwischen alle selbstständig testen lassen“, berichtete Atlas-Coach Key Riebau am Montag unserer Redaktion. Der Verein habe frühzeitig festgelegt, „nicht wieder anzufangen mit dem Mannschaftstraining, bevor nicht jeder einen negativen Corona-Test vorweisen kann“, erzählte der Coach. Da die Spieler diesen privat organisieren mussten, „warten wir auf Ergebnisse aus Delmenhorst, Bremen, Diepholz oder Oldenburg. Das ist schon sehr komplex“, so Riebau.

Der Ausblick

So hält die verordnete Quarantäne bei den Spielern unterschiedlich lang an. Bei den meisten endet sie am 24. oder am 25. Oktober, berichtete der Trainer, bei einigen dauere sie länger an. „Ich hoffe, wenn alle Tests negativ sind, dass wir am Sonntag oder Montag wieder ins Training einsteigen können“, blickte Riebau voraus. Beim virtuellen Training mit Stabilisations- und Kraftübungen sowie taktischen Besprechungen sehe man sich zwar täglich. Ein Vergleich mit dem „echten“ Training sei dies aber nicht. Läuft der komplexe Weg zurück in den Liga-Alltag nach Plan, würden die Delmenhorster mit einem Heimspiel am 31. Oktober gegen den VfL Wolfsburg II wieder in den Pflichtspielbetrieb einsteigen.