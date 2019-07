Genf /Vechta Weite Reisen stehen Rasta Vechta in der kommenden Saison bevor: Der Basketball-Bundesligist muss in der Champions League unter anderem bei AEK Athen in Griechenland, Bandirma BK in der Türkei sowie Hapoel Jerusalem in Israel antreten. Das ergab die Auslosung der Gruppenphase am Donnerstag in Genf.

Neben den genannten Mannschaften trifft Vechta in der acht Teams umfassenden Gruppe B zudem auf Anwil Wloclawek aus Polen, EB Pau-Lacq-Orthez aus Frankreich sowie zwei noch nicht feststehende Qualifikanten. Der Wettbewerb beginnt im September.

Rasta Vechta hatte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison als Aufsteiger eine sensationelle Hauptrunde gespielt und diese auf Platz vier abgeschlossen. In den Playoffs war das Team von Trainer Pedro Calles im Halbfinale am späteren Meister Bayern München gescheitert. Durch die starke Saison hat sich Vechta die Teilnahme an der Champions League erspielt, die im Basketball aber nicht der höchste europäische Wettbewerb ist. Dies ist die Euroleague, wo Meister München und Alba Berlin spielen.

In der durch den Weltverband Fiba ausgetragenen Champions League spielt neben Vechta auch Bundesligist Brose Bamberg. Die Bamberger treffen in der Gruppe C auf CEZ Nymburk (Tschechien), Gaziantep (Türkei), Iberostar Teneriffa (Spanien), Peristeri (Griechenland), VEF Riga (Lettland) sowie zwei Qualifikanten. Zudem haben die Baskets Bonn noch die Möglichkeit, sich über eine Qualifikationsrunde gegen Inter Bratislava (Slowakei) oder Fribourg Olympic (Schweiz) für den Wettbewerb zu qualifizieren.

Die EWE Baskets Oldenburg werden in der kommenden Saison im Eurocup antreten, einem anderen Europapokal-Wettbewerb, der wie die Euroleague vom europäischen Verband Uleb organisiert wird. Hier stehen die Gegner noch nicht fest.