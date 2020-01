Göppingen Fehlstart in das neue Jahr: Die Handballfrauen des VfL Oldenburg haben in ihrem ersten Bundesligaspiel im Jahr 2020 eine empfindliche Niederlage hinnehmen müssen. Am Samstagabend verlor die Mannschaft von Trainer Niels Bötel bei Frisch Auf Göppingen mit 21:30 (11:17) und kassierte damit die zweite Pleite in Serie nach dem 26:30 gegen TuS Metzingen am vergangenen Sonntag.

Im ersten Spiel des neuen Jahres gestalteten die Oldenburgerinnen die Partie nur bis zur Mitte des ersten Durchgangs ausgeglichen. 7:8 hieß es nach 15 Minuten aus VfL-Sicht, in der Folge zogen die Gastgeberinnen, die zuvor nur zwei ihrer neun Saisonspiele gewonnen hatten, davon. Angeführt von Petra Adamkova und Annika Blanke (beide acht Tore) sowie Michaela Hrbkova (fünf) setzte Göppingen sich zur Pause bis auf 17:11 ab.

Ein Aufbäumen der VfL-Frauen blieb nach dem Seitenwechsel aus – im Gegenteil, die Gäste kamen sogar richtig schwach aus der Kabine. Mit einem 6:1-Lauf zum 23:12 (38. Minute) entschied Frisch Auf die Partie vorzeitig. Auf Oldenburger Seite wehrte sich Kathrin Pichlmeier mit acht Treffern gegen die Niederlage, zudem kam Laura Kannegießer auf vier Tore.

Für die VfL-Frauen ging damit auch eine schwarze Serie gegen die Göppingerinnen weiter. Seit sieben Duellen hat Oldenburg nicht mehr gegen den Gegner aus Baden-Württemberg gewonnen, die vergangenen fünf Partien nun sogar allesamt verloren.

Am kommenden Wochenende pausieren die VfL-Frauen. Weiter geht es erst am Mittwoch, 15. Januar (19.30 Uhr, kleine EWE-Arena), mit dem Heimspiel gegen die Bad Wildungen Vipers.