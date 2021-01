Erfolg in Göppingen: VfL-Frauen starten mit Auswärtssieg in neues Jahr

Göppingen Die Handballerinnen des VfL Oldenburg haben in einem bis in die Schlusssekunden engen und spannenden Spiel den nächsten Sieg eingefahren. In der dritten Partie innerhalb einer Woche gewannen die Oldenburgerinnen ihr Bundesliga-Auswärtsspiel bei FA Göppingen mit 24:23 (13:14). Damit gelang dem Team von Trainer Niels Bötel ein Start nach Maß in das Jahr 2021, nachdem sie das vergangene Jahr am Mittwoch mit einem 32:23-Heimsieg gegen Mainz 05 abgeschlossen hatten.

In der ersten Halbzeit lagen die VfL-Frauen über weite Strecken knapp zurück, hielten sich aber in Schlagdistanz. Selbst eine kurze Phase in doppelter Unterzahl nach einer etwas kuriosen Zeitstrafe gegen Trainer Niels Bötel führte nicht zu einem höheren Rückstand als dem zwischenzeitlichen 11:13.

Die Oldenburgerinnen kamen dann sogar besser aus der Kabine, egalisierten den Rückstand schnell und zogen bis zur 40. Minute auf 18:15 davon. Dann fingen sich die Göppingerinnen aber wieder und glichen ihrerseits nur drei Minuten später wieder aus. Es folgte ein offener Schlagabtausch mit wechselnden Führungen, jedoch immer nur knapp. Zweieinhalb Minuten vor dem Ende stand es 23:23, als Lana Teiken bei einem Tempogegenstoß unsanft zu Fall gebracht wurde. Eine Zwei-Minuten-Strafe für die Gastgeberinnen war die Folge. Den VfL-Angriff beendete Oldenburgs beste Schützin Kathrin Pichlmeier mit ihrem dreizehnten (!) Treffer zum 24:23-Endstand. Der Oldenburger Jubel über den sechsten Saisonsieg kannte nach dem Abpfiff in der Göppinger Arena keine Grenzen.

Nach einer kräftezehrenden Woche haben die VfL-Frauen nun mal wieder ein paar Tage Pause, bevor es in einer Woche mit dem nächsten Spiel weitergeht. Am kommenden Samstag sind die Oldenburgerinnen dann um 16 Uhr beim Buxtehuder SV gefordert.