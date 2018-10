Havelse Große Freude bei den Regionalliga-Fußballern des SSV Jeddeloh: Im Kellerduell setzten sich die Ammerländer am Sonntag mit 3:1 (1:1) beim TSV Havelse durch. Matchwinner aufseiten der Jeddeloher war Thorsten Tönnies, der in der 90. Minute und in der Nachspielzeit die entscheidenden Treffer erzielte. Durch den Sieg baute der SSV den Vorsprung auf die Abstiegsplätze erst einmal auf drei Punkte aus.

In einer durchwachsenen Partie brachte Kasra Ghawilu die Jeddeloher in der 17. Minute in Führung. Vier Minuten später glich Havelse in Person von Tobias Fölster aus. Erst in der Schlussphase machte dann Tönnies mit seinem Doppelpack den Auswärtssieg perfekt.