Jeddeloh Eine empfindliche Heimniederlage erlitten die Regionalliga-Fußballer des SSV Jeddeloh am Samstag. Vor 511 Zuschauern unterlagen die Ammerländer dem BSV SW Rehden mit 1:4 (0:3).

Schon in der ersten Halbzeit zeichnete es sich ab, dass es nicht der Nachmittag des SSV Jeddeloh werden würde. Die Gastgeber waren in vielen Aktionen zu weit weg von ihren Gegenspielern. Dadurch bekamen die Gäste viele Räume – die sie auch zu nutzen wussten.

Beim 0:1 half der SSV in Person von Peer-Bent Wegener zudem gehörig mit. Die zu kurze Kopfballabwehr des Innenverteidigers erlief Rehdens Bocar Djumo und traf zum 0:1 (7.).

Weiterhin waren die Gäste tonangebend und bekamen ihre Chancen. Nach einer Ecke köpfte Addy Waku Menga am kurzen Pfosten das 0:2 (30.). Jakob Lewald erzielte mit einem Fernschuss sogar noch vor der Pause das 0:3 (43.).

Und dabei hatten die Jeddeloher sogar noch Glück, dass der Rückstand nicht höher ausfiel. Gleich in drei Situationen parierte Torhüter Pelle Boevink ganz stark im Duell eins gegen eins. Das einzige Jeddeloher Lebenszeichen in der Offensive war ein Kopfball von Keven Oltmer, den er in der 44. Minute freistehend neben das Tor setzte.

In der zweiten Halbzeit setzte Trainer Jouke Faber auf eine geballte Offensive und wechselte Moritz Seiffert und Mario Fredehorst ein. Und das zeigte sich auch auf dem Platz. In der 51. Minute hatten Tim van de Schepop und Oltmer die erste gute Doppelchance und waren nun besser im Spiel.

Doch die Bemühungen der Ammerländer blieben ohne Lohn. Spätestens als Kamer Krasniqi einen Freistoß zum 0:4 in den Winkel setzte (70.), war die Partie endgültig entschieden. Zwar gelang Oltmer per Foulelfmeter in der 73. Minute noch der Ehrentreffer. Die Hypothek des Drei-Tore-Rückstands war aber zu groß.