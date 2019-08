Jeddeloh Für den Teil der 697 Zuschauer, die es mit dem SSV Jeddeloh halten, hat sich die Fahrt in die 53acht-Arena am Mittwochabend gelohnt: Der Ammerländer Fußball-Regionalligist besiegte am zweiten Spieltag die zweite Mannschaft von Hannover 96 mit 6:0 (4:0).

Die Gastgeber suchten ihr Glück in der Offensive und wurden früh belohnt. Nach einem Abschlag gewann Moritz Seiffert das Kopfballduell im Mittelfeld, bekam den Ball von Thorsten Tönnies zurück und traf gegen zwei Verteidiger zum 1:0 (12. Minute).

Die Jeddeloher hielten das Tempo hoch und legten schnell das 2:0 nach. In der 20. Minute wurde Tim van de Schepop von Hannovers Marc Dauter im Strafraum berührt. Schiedsrichter Jost Steenken entschied auf Elfmeter und zeigte dem 96-Akteur die Gelb-Rote Karte – eine harte Entscheidung. Van de Schepop traf sicher vom Punkt zum 2:0.

Kurz vor der Pause machte der SSV den Heimsieg perfekt. Almir Ziga fing einen zu kurzen Abstoß ab, spielte mit der Hacke weiter auf van de Schepop, der erneut im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Auch diesen Strafstoß verwandelte der Niederländer sicher (41.). Per Direktabnahme erhöhte Shaun Minns in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach Seiffert-Flanke sogar auf 4:0. „Auch nach den Platzverweisen haben wir die nötige Geduld bewiesen und die Treffer nachgelegt. Wir gehen in jedem Training auf die Offensive, jetzt sind wir dafür belohnt worden“, meinte Faber.

Auch der zweite Durchgang begann mit einem Strafstoß. Nach einem Einsteigen gegen Tönnies sah Hannovers Luca Beckenbauer, Enkel des früheren Weltmeisters Franz Beckenbauer, die Ampelkarte, den fälligen Strafstoß setzte van de Schepop aber neben das Tor (48.). Auch Almir Ziga (50.) und Kevin Samide (55.) ließen beste Gelegenheiten liegen, ehe van de Schepop seinen dritten Treffer (58.) erzielte. Samide legte in der 60. Minute das 6:0 nach. Zum Schluss ließen es die Jeddeloher ruhiger angehen. Schiedsrichter Steenken zog seine harte Linie durch und verteilte noch einige Gelbe Karten. Weitere Tore musste er auf dem Spielberichtsbogen aber nicht mehr nachtragen.

„Heute haben wir die Komplimente für unser Spiel endlich in Punkte umgewandelt. Jetzt dürfen die Jungs bis Freitag euphorisch sein, dann gilt die Konzentration dem Auswärtsspiel in Drochtersen“, resümierte Faber mit Blick auf die Partie bei der SpVgg Drochtersen/Assel an diesem Sonntag (15 Uhr).

Hannovers Michael Tarnat war nach dem Spiel hingegen kaum zu halten. Er war mit der Spielleitung von Steenken überhaupt nicht zufrieden. „Die Leistung war ein Witz, beschämend“, polterte Hannovers Nachwuchsleiter.

