Jeddeloh Der Trainerwechsel hat im ersten Spiel nicht gefruchtet: Der SSV Jeddeloh unterlag am Samstag der SpVgg Drochtersen/Assel in der 53acht-Arena mit 0:3 (0:1). Auch Interimstrainer Ansgar Schnabel konnte den Ammerländer Regionalliga-Fußballern keinen neuen Mut einflößen. Die Gäste zeigten dem SSV vor allem in den ersten 60 Minuten die Grenzen auf.

Ansgar Schnabel schickte sein Team mit einem 4-4-2-System ins Rennen. Während die Jeddeloher zunächst ordentlich starteten, übernahmen die Gäste mehr und mehr die Kontrolle über die Partie. Drochtersen/Assel agierte druckvoller und mit mehr Tempo in seinen Aktionen.

Der Lohn dafür war die erste gute Gelegenheit nach zehn Minuten. Felix Bohe war jedoch gegen Alexander Neumann zur Stelle. Fünf Minuten später war jedoch auch der SSV-Schlussmann machtlos. Hassan El Saleh wurde glänzend freigespielt, Niklas von Aschwege kam nicht hinterher und der Gästespieler traf zur Führung.

Doch auch die Jeddeloher hatten Chancen, bei den wenigen Gelegenheiten, die sie viel zu selten mit dem nötigen Tempo herausspielten. Ein Kopfball von Tim van de Schepop verfehlte das Tor nur knapp (29.), einen Distanzschuss von Kevin Samide parierte Gäste-Keeper Patrick Siefkes stark (36.). Auf der anderen Seite ließ Jannes Wulff beste Chancen (33. und 41.) aus.

Nach der Pause war die Partie dann schnell entschieden. Per Kopfball nach einer Ecke erhöhte Kapitän Sören Behrmann (48.) auf 0:2. Einen Fehlpass im Spielaufbau von Hahn nutzte Neumann eiskalt zum 0:3 (55.).

Nun schalteten die Jeddeloher in den Alles-Oder-Nichts-Modus und bestimmten das Spiel. Minns (62. und 76.), verpasste aus kurzer Distanz, auch van de Schepop konnte den Ball freistehend nach Ablage von Thilo Töpken nicht im Tor unterbringen (66.).