Jena Julius Jenkins bestritt am Sonntag sein 400. Spiel in der Basketball-Bundesliga. Und lange Zeit sah es aus, als sollte der 37-jährige Altstar in der Partie gegen seinen Ex-Club EWE Baskets Oldenburg zum Matchwinner für Science City Jena avancieren. Am Ende aber stahl ihm die BBL-Legende im Oldenburger Trikot die Show: Als es drauf ankam, drehte Rickey Paulding auf und führte die Baskets zu einem hart erkämpften 83:74 (38:39)-Auswärtssieg, durch den der Vizemeister zwei wichtige Zähler im Rennen um die Playoffs einfuhr und Platz sechs in der Tabelle verteidigte.

Paulding – zwei Jahre jünger als sein Kumpel Jenkins – erzielte neun seiner insgesamt 16 Zähler im Schlussviertel, welches der Vizemeister für sich genommen mit 26:13 gewann. Jenkins war zwar mit 19 Punkten erfolgreichster Werfer der Jenaer, in der entscheidenden Phase war von ihm jedoch nichts mehr zu sehen – der Scharfschütze blieb in den letzten zehn Minuten ohne Punkt. „Wir wussten, dass es hier sehr schwer wird“, sagte Oldenburgs Karsten Tadda: „Jena hat viele erfahrene Spieler, Julius hat heute gespielt wie ein 28-Jähriger. Im vierten Viertel haben wir in der Verteidigung viel variiert, damit ist Jena nicht zurechtgekommen. Wir sind extrem glücklich über diesen Sieg.“

Tadda hatte Jenkins im Schlussabschnitt in Co-Produktion mit Brad Loesing aus dem Spiel genommen, Loesing überdies mit einem wilden Dreier aus fast neun Metern zum 66:65 (35. Minute) für die Wende gesorgt.

Bis dahin hatten die Baskets vor 2508 Zuschauern viel Mühe mit den selbstbewusst aufspielenden Thüringern, die Mitte des dritten Abschnitts sogar mit sieben Punkten in Front lagen. In Oldenburgs Offensive lief nicht viel zusammen, einzig der starke Mickey McConnell (mit 19 Punkten bester Basket-Werfer) setzte immer wieder Akzente. Nach Loesings Dreier aber bekamen die Baskets das Geschehen unter Kontrolle und ließen die vielen mitgereisten Fans jubeln.

„In der ersten Halbzeit haben wir zu viel gezwungen, was uns die Spielkontrolle geraubt hat. Unser Problem war auch, unseren offensiven Rhythmus zu finden“, sagte Trainer Mladen Drijencic: „In der zweiten Halbzeit haben wir das besser hinbekommen und zudem Julius Jenkins besser kontrolliert.“

Drijencic freute sich nicht nur über den Sieg, sondern auch über das Comeback von Maxime De Zeeuw. Der Belgier kam in seinem ersten Einsatz nach zehnwöchiger Verletzungspause knapp sieben Minuten zum Einsatz und erzielte drei Punkte.

An diesem Mittwoch geht es für die Baskets in der Champions League weiter. Ab 20 Uhr gastieren die Riesen Ludwigsburg zum Achtelfinal-Hinspiel in der kleinen EWE-Arena.