Ehemaliger Fußballprofi aus Nordenham: Rückschläge wecken seinen Kampfgeist

Nordenham /Koblenz „Wenn man die erste Verletzung hat, denkt man sich so: Ja, passiert. Dann kommst du gerade wieder rein, verletzt dich noch mal, dann machst du dir schon Gedanken. Und wenn die dritte, vierte Verletzung kommt und du länger ausfällst, von der Mannschaft weg bist und nicht eingreifen, nicht helfen kannst – das macht deinen Kopf dann schon kaputt“, sagt Osman Atilgan. Der Nordenhamer Stürmer ist 22 Jahre alt. Wenn er von seiner Verletzungshistorie spricht, würden die meisten ihn aber wohl für wesentlich älter halten. Er hatte bzw. hat bereits einen Kreuzband-, Meniskus- und Knieinnenbandanriss, einen Muskelbündelriss, eine Schambeinentzündung und einen Mittelfußbruch zu verkraften. „Am meisten macht man sich aber schon Gedanken um die Karriere, weil man sich nicht für andere Vereine empfehlen kann. Das ist wohl das, was einem am meisten im Kopf herumschwirrt“, sagt er.

„Habe das Zeug dazu“

Unterkriegen lassen will sich der Stürmer davon aber nicht. Denn: „Ich habe meinen Eltern versprochen, dass ich Gas geben werde, wenn ich wieder fit bin. Ich will auf jeden Fall wieder in die 2. Liga – wenn nicht sogar in die 1. – und werde alles dafür tun, was in meiner Kraft liegt. Denn ich weiß, dass ich das Zeug dazu habe.“

In der Saison 2018/19, seiner ersten Spielzeit als Profi bei Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga, habe er Anfragen von mehreren Erstligisten sowie von der türkischen und deutschen U-21-Nationalmannschaft gehabt, berichtet Atilgan.

Bis dahin war seine Karriere steil bergauf gegangen: Über den 1. FC Nordenham und den VfB Oldenburg, dessen Jugendmannschaften mit denen des VfL Oldenburg zum JFV Nordwest fusionierten, wechselte er zur Saison 2017/18 zu den A-Junioren von Dynamo Dresden, die in der Bundesliga Nord/Nordost spielten.

Drei Jahre Profi

Hier verletzte Atilgan sich zwei mal etwas schwerer, wodurch er fast die komplette Hinrunde und die ersten beiden Rückrundenspiele verpasste. Trotzdem gelangen ihm in 19 Partien zehn Tore und sechs Vorlagen.

Die Belohnung folgte auf dem Fuß: Ein Dreijahresvertrag bei den Profis. Hier absolvierte er in seiner ersten Saison, in der ihm gegen Arminia Bielefeld sein bislang einziges Profi-Tor gelang, zehn Zweitligapartien.

Aufgeben verboten

Obwohl er in der Vorbereitung auf seine zweite Spielzeit 2019/20) im Test gegen Paris St. Germain „ein super Spiel gemacht“ habe und „hätte ein Tor schießen müssen“, sah er – unter einem neuen Trainer – seine Einsatzchancen schwinden. Daher ließ er sich zum Drittligisten Hansa Rostock ausleihen, wo er nach zwei Spielen für ein halbes Jahr mit einer Schambeinentzündung ausfiel. Die Leihe wurde nach der Hinrunde aufgelöst. Nach einer Rückrunde ohne Einsätze bei Dynamo ging’s zur Saison 2020/21 ablösefrei zum Regionalligisten Preußen Münster , wo ihn ebenfalls eine längere Verletzungspause ausbremste.

Für seinen aktuellen Verein, den Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz, hat Altigan wegen eines Mittelfußbruchs seit dem 19. Oktober kein Spiel mehr absolviert. Seinen Profi-Traum verliert er aber trotzdem nicht aus den Augen. Denn: „Eine meiner Stärken ist, dass ich niemals aufgeben werde, egal was passiert.“