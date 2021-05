Das bringt der NWZ-Tag: Bringt Schaaf die Wende? Wege-Maut sorgt für Diskussionen bei Bauern

Nordwesten Es ist die letzte Patrone: Im Abstiegskampf hat Werder Bremen am Wochenende nun doch noch Florian Kohfeldt entlassen. Der Verein steht nach zig sieglosen Spielen auf einem Relegationsplatz. Der Abstieg droht, wenn das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Samstag nicht gewonnen wird. Werder-Legende Thomas Schaaf soll nun die Rettung bringen. Ob das klappt? Damit beschäftigen sich heute die Kollegen im Sport weiter. Am Nachmittag wird der Meister-Coach von 2004 seine erste Pressekonferenz dazu geben. Wir sind gespannt.

Wirtschaftswege in Schuss halten, das kostet die Kommunen viel Geld. In der Gemeinde Edewecht wird nun darüber diskutiert, ob nicht Bauern für die Nutzung von Wegen selbst zahlen müssen, wenn diese Schäden aufweisen. Viele Landwirte wird das verärgern. Die Kolleginnen und Kollegen berichten später auf NWZonline über das Thema.

In der Wesermarsch guckt die Redaktion heute auf die Auswirkungen der Reduzierung von Pfarrstellen. Wie gehen die Gemeinden damit um?

Zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas eskaliert in Nahost der Konflikt weiter. Wir gucken uns an, was die jüdische Gemeinde in Oldenburg zu der Situation sagt.

