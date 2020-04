Der Tag Kompakt Im Video: Welche Einrichtungen nun schrittweise wieder öffnen

Oldenburg Zahlreiche Einrichtungen sollen unter strengen Corona-Auflagen bald wieder öffnen dürfen. Das ist das Ergebnis von Beratungen zwischen Kanzlerin Angela Merkel und den Regierungschefs der Länder am Donnerstag. Darunter zählen auch Kitas, Spielplätze, Zoos und Museen. Die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Leben bleiben vorerst weitgehend bestehen.

Das von der Basketball-Bundesliga (BBL) geplante Turnier mit zehn Mannschaften wird nicht in Oldenburg stattfinden. Die EWE Baskets Oldenburg, die Interesse an einer Ausrichtung der Veranstaltung gezeigt hatten, werden die Pläne nicht weiter verfolgen. Das erklärte Baskets-Geschäftsführer Hermann Schüller. Der Zeitdruck für die Umsetzung des Turniers sei zu enorm. Am Montag hatten die 17 Bundesligisten und die BBL-Spitze vereinbart, die derzeit wegen der Corona-Krise unterbrochene Saison mit einem Turnier mit zehn Mannschaften fortsetzen zu wollen.

Dreister Diebstahl im St.-Johannes-Hospital in Varel: Unbekannte Täter haben 350 Schutzmasken gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Diebstahl bereits in der Nacht zum 24. April. Ob der Täter sich als Besucher, Patient oder Mitarbeiter ausgegeben hat, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt unter erschwerten Bedingungen: Im Krankenhaus müssen die Beamten die Abstandsregeln und die Hygienevorschriften beachten. Nach Angaben der Polizei häufen sich derartige Diebstähle derzeit.

Mit unserem kompakten Nachrichtenüberblick „Nordwest News“ wollen wir Sie zwei Mal am Tag - mittags und gegen Abend - mit den wichtigsten Inhalten aus der Region per Video informieren. Nicht länger als 120 Sekunden, die drei bis vier relevantesten Themen aus dem Nordwesten - das ist der Ansatz des Video-Formats der NWZ.