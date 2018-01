Oldenburg Die EWE Baskets Oldenburg sind erfolgreich in die Rückrunde der Basketball-Bundesliga gestartet. Am Samstagabend gewann die Mannschaft von Trainer Mladen Drijencic ihr Heimspiel gegen die Löwen Braunschweig mit 86:84 (45:44) und machte damit in der Tabelle zumindest bis zu diesem Sonntag einen Sprung von Platz acht auf Rang fünf. Vor 5237 Zuschauern in der großen EWE-Arena mussten sich die Baskets den Sieg jedoch hart erarbeiten, Braunschweig erwies sich als der erwartet unangenehme Gegner. In einem die meiste Zeit zerfahrenen Spiel ohne viele spielerische Höhepunkte lag Oldenburg zwar von Beginn an in Front, konnte sich aber nie wirklich absetzen.

So herrschte Höchstspannung bis zum Schluss: Bei noch acht Sekunden auf der Uhr bekam Braunschweig beim Stand von 81:84 die Chance auf den Ausgleich auf dem Silbertablett serviert, als Philipp Schwethelm den Gäste-Akteur Thomas Klepeisz beim Dreierversuch foulte. Kleipeisz traf aber nur zwei von drei Freiwürfen, kurz darauf vergab Braunschweig auch im letzten Angriff den möglichen Ausgleich zur Verlängerung. So durften die Baskets tief durchatmen und den elften Saisonsieg bejubeln.

Probleme hatten die Baskets auf den großen Positionen: Maxime De Zeeuw fiel erneut aus, Isaiah Philmore bekam keine Sekunde Spielzeit, sodass nur Philipp Schwethelm, der von seiner Erkrankung genesene Rasid Mahalbasic und der junge Marko Bacak für die Positionen unterm Korb zur Verfügung standen. Mahalbasic zeigte seine Klasse in der zweiten Halbzeit, in welcher er 15 seiner insgesamt 17 Punkte erzielte. Rickey Paulding steuerte ebenfalls 17 Zähler zum Sieg bei. Bester Mann der Baskets war jedoch Armani Moore: Der vor drei Wochen verpflichtete US-Amerikaner riss die Zuschauer mit spektakulären Aktionen an beiden Enden des Feldes mehr als einmal von den Sitzen. Moore war mit 18 Zählern auch bester Werfer der Hausherren, Für Braunschweig avancierte DeAndre Lansdowne zum besten Werfer (24 Punkte).