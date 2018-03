Oldenburg Personelle Neuigkeiten beim VfL Oldenburg: Nach Malene Staal wird auch Simone Spur Petersen den Handball-Bundesligisten nach nur einem Jahr wieder verlassen. Die Dänin und der Tabellenzehnte haben den ursprünglich bis 2019 datierten Vertrag „im beidseitigen Einvernehmen mit Wirkung zum 30.6. 2018 aufgelöst“, bestätigte Peter Görgen, Geschäftsführer der VfL-Bundesliga-GmbH, am Dienstagmittag die vorzeitige Trennung von der dänischen Rückraumspielerin. Zugleich gab der dreimalige deutsche Pokalsieger die Neuverpflichtung der österreichischen Nationalspielerin Kristina Logvin (35 Länderspiele) bekannt.

Die 22-jährige Spielmacherin, Tochter der früheren Weltklasse-Handballerin Tatjana Logvin (Hypo Niederösterreich), trug zwischen 2013 und 2015 das Trikot von Bayer Leverkusen, wurde mit den Werkselfen deutsche A-Jugendmeisterin, und hat schon in jungen Jahren viel internationale Erfahrung sammeln können. Logvin spielt aktuell beim norwegischen Erstligisten Molde HK. Zuvor hatte die Rückraumspielerin schon bei renommierten Clubs in Spanien (Granollers) und Dänemark (Aalborg) unter Vertrag gestanden. Beim VfL unterschrieb die Rechtshänderin einen Vertrag bis 2020.

„Ich habe sehr viel Gutes über den VfL gehört. Sowohl von meinem Nationaltrainer Herbert Müller als auch von Spielerinnen, die in Oldenburg gespielt haben. Beim VfL habe ich die Möglichkeit mich weiterzuentwickeln“, sagte Logvin. „Kristina konnte in ihren jungen Jahren bereits in verschiedenen Ligen Erfahrungen sammeln. Sie besticht als Rückraummitte durch ihr Entscheidungsverhalten im Angriff und ihren Spielwitz“, kommentierte VfL-Trainer Niels Bötel die neue Personalie.