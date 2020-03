Homeoffice In Corona-Zeiten: Homeoffice gut – Homefitness ... na ja...

Oldenburg Ach, was war das noch schön, so kurz vor Corona. Gerade wieder die Kurve gekriegt, mit Sport angefangen, der Winterwampe den Kampf angesagt mit regelmäßigen Besuchen in der Muckibude vor dem Dienst in der Redaktion. Das ist nun vorbei. Dabei galten Fitnessstudios schon vor Corona als Keimschleudern. Denn: Auf Hanteln sollen sich mehr Bakterien befinden als auf Toiletten.

Nun heißt es also: Goodbye Redaktion und Studio. Welcome Homeoffice und Homefitness. Homefitness? Ja, kurz vor der Schließung meiner Muckibude habe ich mir vom Handwerker meines Vertrauens noch eine Klimmzugstange an die Decke dübeln lassen. Während es im Homeoffice einigermaßen vorangeht, trotz deutlich mehr Stress, bimmelnder, piepender und brummender Handys im Minutentakt, fremdel ich noch mit meiner Klimmzugstange. Schon der erste Versuch war eine Katastrophe. Mit Mühe, Not und quietschenden Sehnen schaffte ich anderthalb Wiederholungen – danach baumelte ich nur noch wie ein nasser Sack am Gerät.

Während ich jetzt hoffe, dass das Coronavirus uns alle nicht so schlimm erwischt und der Spuk nicht so lange dauert, werde ich jetzt versuchen, regelmäßig zwischen den Homeoffice-Einheiten auch meine Homefitness-Einheiten zu machen. Zehn Klimmzüge sollen es nach dem Homeoffice-Ende schon sein. Je früher, desto besser – gilt für beides.

