Worauf beim Kauf einer Laufbrille zu achten ist: Augen vor Sonne und Wind gut schützen

Oldenburg Eine bestmögliche Sicht ist beim Sport Grundvoraussetzung für Spitzenleistungen. Laufbrillen oder Sportbrillen sind daher nicht nur ein modisches Accessoire: Sie schützen die Augen vor Staub, Insekten, Pollen und stark reflektierendem Licht und UV-Strahlung. In der Dämmerung können die speziellen Gläser die Sicht deutlich verbessern.

Sportoptik ist seit 30 Jahren das Spezialgebiet von Augenoptikermeister Stephan Rakelmann. Der Oldenburger zählt durch sein Wissen und seine fachbezogene Geschäftsausstattung zu den 50 Spezialisten für Sportoptik im Bundesgebiet und ist der einzige Sportbrillenspezialist in Niedersachsen mit Zertifizierung.

Er selbst ist leidenschaftlicher Läufer, in vielen Vereinen aktiv und unter anderem Organisator des Osternburger Mittsommernacht-Berglaufs am Utkiek. 2009 bestritt er seinen ersten Marathon. Es folgten unzählige weitere Rennen. Aus der Praxis weiß er deshalb, was beim Laufen beachtet werden sollte. In seinem Geschäft an der Bremer Straße in Osternburg bietet er Kunden eine kostenfreie Beratung an. „Eine Stunde Zeit sollen sich die Sportler für die individuelle Beratung ihrer speziellen Bedürfnisse nehmen“, so Stephan Rakelmann. „Lauf geht’s“-Teilnehmer bekommen beim Kauf einer Laufbrille sogar 15 Prozent Preisnachlass.

Zertifizierter Spezialist für Sportoptik: Stephan Rakelmann. BILD: Kim Kristin Loschen

• Warum eine Laufbrille wichtig ist

„Für ein unbeschwertes Lauferlebnis ist eine Laufbrille unerlässlich“, betont der Augenoptikermeister. Die Brillen sitzen idealerweise wie angegossen, sind leicht und lassen sich nach Bedarf ergänzen. Durch die flexiblen Bügel und verstellbaren Nasenpads verrutscht eine Laufbrille bei ruckartigen Bewegungen im Gegensatz zur herkömmlichen Brille nicht. Zusätzlich verfügen alle Laufbrillen über einen UVA- und UVB-Strahlenschutz, viele auch über selbst tönende kontrastverstärkende Filter, die sich der Helligkeit und dem Wetter anpassen. Das sei wichtig, denn tränende Augen aufgrund von Wind und das Zusammenkneifen der Augen aufgrund von Sonne können die Leistung des Läufers beeinträchtigen und zu Verspannungen führen.

Besonders fehlsichtige Sportler sind bei einem spezialisierten Augenoptiker gut aufgehoben. Für ihre spezifischen Ansprüche ist der Service und das Wissen eines Fachmanns unerlässlich. „Eine Sportbrille wird auch von Menschen getragen, die keine Sehhilfe brauchen“, sagt Stephan Rakelmann. „Wer aber eine benötigt, der hat die Möglichkeit, in dieser Zeit entweder auf Kontaktlinsen umzusteigen. Oder er befestigt mithilfe eines Clips die entsprechenden Gläser in der benötigten Stärke hinter dem Filter. Auch eine Voll- bzw. Direktverglasung ist möglich.“

Sportbrillen, beispielsweise die von „evil eye“ eignen sich hervorragend fürs Lauftraining. BILD: Kim Kristin Loschen

• Was muss eine Laufbrille können?

„Wichtig bei der Auswahl einer Brille ist zudem ein großes Sichtfeld sowohl vorn als auch seitlich, damit die Bodenbeschaffenheit und Hindernisse erkannt werden können“, erklärt Stephan Rakelmann. Da durch das Schwitzen die Gläser häufig beschlagen, sollte auch auf eine gute Belüftung geachtet werden. „Damit kein Schweiß in die Augen tropft, besitzen einige Brillen einen Neopreneinsatz im Stirnbereich, der den Schweiß ableitet.“

Bei einer Beratung bei Rakelmann Optik kann sogar in einem Windkanal getestet werden, wie sich die unterschiedlichen Modelle bei Wind verhalten. Viele Sportler investieren ihr Geld in die Sportausrüstung, verzichten jedoch leichtsinnigerweise auf eine Sportbrille, so der Oldenburger Fachmann. Er ist der Meinung, dass sich die Investition in eine gute Laufbrille für jeden lohnt. Mit der individuell angepassten Sportbrille hätten die Teilnehmer dann einen deutlich höheren Grad an Sicherheit und einen gesteigerten Spaßfaktor beim Laufen. „Und die Teilnehmer von ,Lauf geht’s’ kommen dann mit aller Sicherheit ins Ziel des Halbmarathons am 16. Oktober“, sagt Stephan Rakelmann und grinst dabei.