Oldenburg Laufen ist wohl der einfachste Sport der Welt. Man braucht nur sich selbst und – im besten Fall – eine Straße. Seit Mai trainieren mehr als 500 Teilnehmer bei der NWZ-Gesundheitsaktion „Lauf geht’s“ auf den Halbmarathon in Oldenburg hin. Im Hinblick auf die bevorstehenden Kilometer sollte auch der Laufschuh als ständiger Begleiter der Richtige sein.

Nachdem ich bei „Evers Schuh- und Fußgesundheit“ eine Laufanalyse gemacht, habe ich nicht nur Aktiv-Einlagen, die meinen Gang unterstützen sollen, sondern auch eine Liste mit dem potenziell richtigen Laufschuhen bekommen. Damit mache ich mich auf den Weg zu Arnold Frerichs, Inhaber von Laufrausch in Oldenburg und professioneller Lauftrainer.

Immer etwas größer

„Ein Laufschuh muss immer ein bis zwei Nummern größer als die Normalgröße sein“, erklärt mir Arnold – Arni – Frerichs gleich am Anfang. „Beim Laufen schwellen die Füße an.“ Da ich normalerweise Größe 41 trage, wählt er Größen zwischen 42 und 43 aus seinem Lager aus. Auch wichtig: bei der Auswahl achtet der Inhaber darauf, dass meine Laufschuhe eine Pronationsstütze haben. Das bedeutet, dass die Schuhe auf der Innenseite ein härteres Material aufweisen, damit ich beim Laufen nicht mehr nach innen knicke. Ein häufiges Problem bei Läufern, das unter anderem zu Beschwerden im Knie und in den Fußsohlen führen kann.

Was ebenfalls häufig unterschätzt wird, sind die Kräfte, die beim Laufen wirken. „Das kann mehr als das Doppelte des eigenen Körpergewichts sein“, erklärt der 60-Jährige. Deshalb ist der nächste Punkt die richtige Dämpfung. Diese muss dem Körpergewicht entgegenwirken. Das ist gelenkschonender und fördert im Endeffekt auch die Motivation, wenn man keine Schmerzen beim Training hat.

Woher Arni sein Know-how hat, erzählt er beim Probelaufen meiner potenziellen Laufschuhe. Der gebürtige Oldenburger fing im Alter von 14 Jahren mit dem Laufsport an. Seitdem hat der nun 60-Jährige alle größeren Sportveranstaltungen im Nordwesten abgelaufen, auch der „Ironman“ war kein Hindernis.

Seit 20 Jahren betreibt er nun sein Geschäft an der Hauptstraße in Oldenburg und gibt wöchentliche Lauf-Kurse. Laufen tue er zwar auch noch, allerdings sähe er sich eher als Begleiter für angehende Läufer, meint er. „Ich will die Leute zu ihrem Ziel bringen und dabei sein, wenn sie es erreichen.“

Trainer bei „Lauf geht’s“

Bei dem Gesundheitsprogramm „Lauf geht’s“ ist er ebenfalls als Trainer dabei und trainiert beim Lauftreff an der Sportanlage in Wechloy die Teilnehmer auf den Halbmarathon hin. „Als Trainer ist es wichtig, seine Erfahrungen weiterzugeben. Deshalb weiß ich auch, dass es mal schlechte Tage gibt, wo man keine Lust auf das Training hat“, sagt er. „Wichtig ist es, solche Phasen zu akzeptieren, sich aber davon nicht entmutigen zu lassen, sondern nach einer Pause weiterzumachen.“

Wer nun nach den ersten Lauftreffs festgestellt hat, dass die alten Laufschuhe doch nicht das richtige für das Training sind, bekommt bei Arni als „Lauf geht’s“-Teilnehmer zehn Prozent Rabatt.