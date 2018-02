Oldenburg Das Oldenburger Land läuft – laufen Sie mit! Laufen ist Volkssport, und das aus gutem Grund: Es ist einfach, jeder kann es – aber es ist höchst effektiv, ob es nun darum geht, eine gewisse Kondition aufzubauen oder Gewicht zu verlieren.

Mehr als 5000 Aktive haben am Oldenburg Marathon 2017 auf den verschiedenen Strecken teilgenommen. Auch andere Laufveranstaltungen in der Region werden seit Jahren immer beliebter. Dazu gibt es zahlreiche Läufer, die für sich oder in privaten Gruppen laufen.

Seit dem vergangenen Jahr sind durch die NWZ-Fitnessaktion „Lauf geht’s“ noch einmal einige dazugekommen. Und in diesem Jahr können Sie dazugehören: „Lauf geht’s“ startet wieder und macht Sie fit für den Halbmarathon in Oldenburg am 21. Oktober. Und so geht’s:

• Ganzheitlicher Ansatz

Der Schlüssel zum Erfolg liegt im ganzheitlichen Ansatz von „Lauf geht’s“: Lauftraining, Ernährungsberatung und unterstützende Übungen. Entwickelt hat das Programm Sportwissenschaftler Dr. Wolfgang Feil. Sie bekommen neben einem professionellen Lauftraining auch ein Buch mit Rezepten und praktischen Übungen (siehe Infobox). Sie entwickeln Spaß am Sport, werden durch regelmäßiges Training fit und nehmen ab. Außerdem minimieren Sie ihr Verletzungsrisiko. „Ich bringe jeden zum Laufen, der bisher gemeint hat, das schafft er nicht“, sagt Feil.

• Gesundheit

Sport ist gesund. Die meisten Trainingseinheiten finden dazu an der frischen Luft statt. Das „Lauf-geht’s“-Programm geht noch einen Schritt weiter: Es beinhaltet auch eine Ernährungsstrategie, die Sie gesünder leben lässt. Das bedeutet jedoch keine strikte Diät, betont Wolfgang Feil: „Es geht nicht ums Verzicht üben, sondern um genussvolle Ernährung“, erklärt der Experte. Man achte nicht in erster Linie auf die Kalorien, sondern gehe konsequent an die Beilagen ran. Also Nudeln, Brot, Reis – die Kohlenhydrate. Durch deren Reduktion lernt der Körper, eher die Fettreserven abzubauen.

• Fitness

Ebenfalls zum ganzheitlichen Ansatz gehören Übungen zur besseren Beweglichkeit (Mobilisation), Stabilität und Koordination. Die sorgen dafür, dass die Sehnen und Bänder, die keine sportlichen Belastungen gewöhnt sind, die Impulse gut verkraften und sich keine Verletzung entwickelt. Sie bewirken aber auch gesteigerte Kraft- und Koordinationsfähigkeiten. Gerhard Knop, mit 73 Jahren einer der ältesten „Lauf-geht’s“-Teilnehmer 2017, hat eine verbesserte Balance festgestellt. „Ich bin sicherer im Gehen“, sagte der Oldenburger nach seinem 10-Kilometer-Lauf. Daneben hat er acht Kilo Gewicht und neun Zentimeter Bauchumfang verloren.

• Gemeinschaft

Gewonnen hat Gabriele Kleffmann-Peusch bei der Aktion neben der Leidenschaft zum Laufen sogar ein paar Freunde: „Ich habe das Laufen lieben gelernt und es haben sich Freundschaften gebildet. Das ist total toll.“ Vor allem geben Mitstreiter auch eine große Portion Motivation – mit Gleichgesinnten macht so ein Projekt viel mehr Spaß. Damit das gut funktioniert, werden alle Teilnehmer in drei Leistungsklassen eingeteilt: Latte Macchiato für Einsteiger, Cappuccino für Hobbysportler und Wiederholer und Espresso für unsere Schnellsten.

• Lebensqualität

Nicht nur Knop und Kleffmann-Peusch freuen sich über ihr gesünderes und sportlicheres Leben. 94 Prozent der Teilnehmer aus dem vergangenen Jahr bestätigten, dass die Aktion „Lauf geht’s“ bei ihnen zu einer gesteigerten Lebensqualität geführt hat. Wollen auch Sie runter vom Sofa, und rein in die Laufschuhe? Dann melden Sie sich bis zum 27. März an. Mehr Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bei Info-Veranstaltungen im PFL in Oldenburg (Mittwoch, 14. März, 17.30 und 20 Uhr), in der Waldschule in Hatten (Donnerstag, 15. März, 19 Uhr) und im Tivoli in Varel (Mittwoch, 21. März, 19.30 Uhr)