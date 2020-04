Lauf Geht’s: Zum Halbmarathon in perfekten Schuhen

Oldenburg Heute in genau sechs Monaten soll der Oldenburger Marathon stattfinden. Am 25. Oktober. Noch stehen wegen der Corona-Krise Fragezeichen hinter der Austragung dieser Veranstaltung, aber ich bin von Natur aus ein Zweckoptimist. Immer schön positiv denken. Ich betreue die Aktion „Lauf geht’s“ der NWZals redaktioneller Mitarbeiter und bin daher einer von mehr als 500 Teilnehmern, die im Oktober den Halbmarathon in Oldenburg mitlaufen möchten. Und eine Grundvoraussetzung, um erfolgreich und gesund joggen zu können, ist die richtige Auswahl der Laufschuhe.

• Die Schuhberatung

Da seit Anfang dieser Woche die Geschäfte wieder öffnen dürfen, habe ich mich auf den Weg zu „Laufrausch“ nach Eversten gemacht. Drei Dinge habe ich im Rucksack dabei: meine Laufanalyse, die ich vor Kurzem bei Evers Schuh- und Fußgesundheit habe erstellen lassen; meine aktuellen Laufschuhe, die Details zu meinem Laufverhalten preisgeben können; den Mund-Nasen-Schutz, denn bei einer Schuhanprobe ist es nicht möglich, den Sicherheitsabstand einzuhalten.

Ich werde von Mitarbeiter Michael Speckels begrüßt. Er studiert Sportmanagement an der Hochschule Wismar. „Ein Fernstudium“, klärt der 31-jährige Oldenburger auf. Nebenbei jobbt er bei Laufrausch. Inhaber Arnold Frerichs ist nicht im Geschäft. Am Telefon erfahre ich, warum. „Ich kümmere mich um das Home-Schooling für unseren Sohn“, sagt der 61-jährige Lauftrainer.

Speckels, der von klein auf Fußballer ist und selbst gern läuft, sieht sich meine Analyse und meine Schuhe an. „Wenn man beim Laufen die falschen Schuhe auswählt, kann man schnell Probleme mit den

Knien, den Schienbeinen oder der Hüfte bekommen“, warnt Speckels vor Langzeitschäden. Daher sei eine professionelle Beratung enorm wichtig.

• Senk-Spreiz-Knick-fuSS

„Du hast einen Senk-Spreiz-Knickfuß“, sagt mir der Berater. „Und das bedeutet im Klartext?“, entgegne ich etwas besorgt. „Das bedeutet, dass dein Fersenbein beim Laufen nach innen wegknickt, dein Fußgewölbe sich senkt und sich dein Mittelfußknochen spreizt“, erklärt mir Speckels. „Um Himmels Willen“, denke ich sofort und sehe vor meinem geistigen Auge schon das Ende meiner Laufkarriere gekommen. „Kein Grund zur Sorge“, feixt Speckels leicht amüsiert, „mit dem richtigen Schuh wirst du keine Probleme bekommen.“

• Pronations-Stütze

Wie sich dann herausstellt, trage ich bereits den für mich idealen Schuh. Da habe ich im letzten Herbst wohl ein glückliches Händchen gehabt. Eine Beratung damals? Fehlanzeige. „Du brauchst in deinen Laufschuhen eine Pronations-Stütze“, sagt Speckels, „die verhindert, dass dein Fersenbein nach innen wegknickt.“

Er holt ein paar Schuhe. Ich ziehe sie an und laufe einige Schritte durch den Laden. „Ein Laufschuh sollte ein oder zwei Nummern größer als der Normalschuh gekauft werden“, so Speckels, „denn die Füße werden beim Laufen mehr durchblutet und dehnen sich aus.“ Die Zahl auf der Schuhzunge bestätigt den Berater. Ich trage im Alltag eine 43, hier aber tatsächlich eine 45.

• Tipps von den Experten

Speckels hat weitere Tipps parat. „Man sollte atmungsaktive Kleidung beim Laufen tragen. Außerdem sollte sie winddicht sein“, empfiehlt der Laufrausch-Mitarbeiter. Es gelte zudem, bei der Ernährung auf Kohlenhydrate zu achten. „Lieber öfter auf Salat zurückgreifen“, sagt Speckels. In diesem Moment verabschiede ich mich von der Spaghetti Bolognese, die ich an diesem Abend fest eingeplant hatte.

Arnold Frerichs meldet sich ein weiteres Mal per Telefon. „Ich kann nur an die Menschen appellieren, weiter an die frische Luft zu gehen und zu laufen“, sagt der 61-Jährige, „das ist für das Immunsystem das Allerbeste“. Er hat völlig recht. Ich werde am Abend meine neuen Schuhe testen.

• Die Corona-Situation

Die NWZ glaubt weiter daran, dass „Lauf geht’s“ stattfinden kann. „Nur unter anderen Rahmenbedingungen“, sagt Katja Jungjohann aus der Privatkundenabteilung. Lauftreffs oder Vortragsveranstaltungen sind Stand heute nicht erlaubt. Die Teilnehmer werden aber dreimal wöchentlich mit Kurzvideos versorgt. Diese enthalten allgemeine Infos, Motivationstipps sowie Lauf- und Ernährungsratschläge. Und so werde auch ich meinen Zweckoptimismus nicht verlieren.