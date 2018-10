Oldenburg /Lüneburg Neue Hoffnung für die Fußballer des VfL Oldenburg: Der Aufsteiger in die Regionalliga Nord hat am Sonntagnachmittag das Kellerduell gegen den BSV Rehden mit 6:2 (4:2) gewonnen, den dritten Saisonsieg gefeiert und damit den Rückstand auf die Gäste auf drei Punkte verkürzt.

In einer turbulenten ersten Halbzeit brachte Kebba Badije den VfL vor 350 Zuschauern im Hans-Prull-Stadion nach 19 Minuten mit 1:0 in Führung. Nur 180 Sekunden später traf Yannis Becker zum Ausgleich. Es dauerte allerdings diesmal nur eine weitere Minute, da erzielte Stürmer Conrad Azong das 2:1 für den VfL. Die Gastgeber legten gleich nach, Marten Schmidt stellte nach nur 26 Minuten auf 3:1. Rehden aber ließ sich so leicht nicht abschütteln, kam durch Josip Tomic zum 2:3-Anschlusstreffer (29.). Den Abschluss der rasanten 45 Minuten lieferte dann Oldenburgs Daniel Isailovic, der per Elfmeter mit dem Halbzeitpfiff zum 4:2 traf. Nach der Pause beruhigte sich das Spielgeschehen, der Sieg der Oldenburger, die nun auf zwölf Punkte kommen, geriet nicht mehr in Gefahr. Erst sah Rehdens Rico Sygo für ein grobes Foulspiel die Rote Karte (69.), dann machten Azong in der 88. Minute und Kai-Sotirios Kaissis in der Nachspielzeit den 6:2-Endstand perfekt.

Stadtrivale VfB Oldenburg bleibt indes unter dem neuen Trainer Marco Elia ungeschlagen, kam aber beim Lüneburger SK trotz 60-minütiger Überzahl nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Elizier Correa Ca traf nach nur acht Minuten zur Führung der Gastgeber, die Oldenburgs Gazi Siala nach 33 Minuten ausglich. Sekunden zuvor hatte Lüneburgs Mohamed-Ali El-Ahmar für eine Notbremse die Rote Karte gesehen. Der VfB schaffte es in der Folge nicht, seine nummerische Überlegenheit in Tore umzumünzen.

Große Freude indes beim SSV Jeddeloh: Im Kellerduell setzten sich die Ammerländer am Sonntag mit 3:1 (1:1) beim TSV Havelse durch. Matchwinner aufseiten der Jeddeloher war Thorsten Tönnies, der in der 90. Minute und in der Nachspielzeit die entscheidenden Treffer erzielte. Durch den Sieg baute der SSV den Vorsprung auf die Abstiegsplätze erst einmal auf drei Punkte aus. In einer durchwachsenen Partie brachte Kasra Ghawilu den SSV in der 17. Minute in Führung. Vier Minuten später glich Havelse in Person von Tobias Fölster aus. Erst in der Schlussphase machte dann Tönnies mit seinem Doppelpack den Auswärtssieg perfekt.