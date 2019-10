Oldenburg Mit flinken Fingern mischt Jan Sommer einen Stapel Karten. Ein gewöhnliches Blatt mit 52 Spielkarten.

„Zieh eine Karte und unterschreibe sie“, sagt er.

Mit zwei Fingern wischt Liza eine Karte aus dem Stapel. Eine Karo-Sieben. Sie lächelt und unterschreibt die Karte.

„Jetzt kannst du sie zurück in den Stapel stecken. Irgendwo in die Mitte“, sagt er und hält ihr den Stapel einladend entgegen.

Sie schiebt die Karte zögerlich zurück. „Und jetzt?“, sagt sie.

Der Magische Zirkel Der magische Zirkel von Deutschland wurde 1912 in Hamburg gegründet und hat mittlerweile mehr als 2800 Mitglieder. Insgesamt gibt es über 80 Ortszirkel. Seit 1975 führt der Verein alle drei Jahre die Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst durch. Der nächste Wettbewerb findet vom 21. bis 24. Mai in Fürstenfeld (Bayern) statt. In der Zauberei gibt es verschiedene Sparten. Bei der deutschen Meisterschaft gibt es diese Wettbewerbe:

• Allgemeine Magie

• Mikromagie (Close-up)

• Mentalmagie

• Großillusion

• Zauberkunst für Kinder

• Comedy

• Kartenkunst

• Salonmagie (Parlor Magic)

• Manipulation

Langsam fährt er mit den Händen über den Stapel. „Die Karte will immer wieder zu dir zurück“, sagt er und deckt die oberste Karte auf: Es ist die unterschriebene Karo-Sieben. Erstaunt zieht Liza die Augenbrauen hoch.

Jan Sommer – hoch geschossen und schlank, das blonde Haar leicht zurückgegelt – ist Zauberkünstler. „Ich bin Einzelkind und mir war früher im Urlaub immer langweilig“, sagt der 23-jährige gebürtige Vareler. In einem Griechenlandurlaub, da war er zehn Jahre alt, entdeckte er in einem Geschäft Zauberkarten und führte nach einigem Üben Tricks auf einem Marktplatz vor. „Danach habe ich zu Weihnachten einen Zauberkasten bekommen“, sagt er. Mit 13 Jahren folgte sein erster Auftritt auf einem Weihnachtsmarkt. „Die Tricks waren Grundlagen und Selbstläufer, wenn man die Logik dahinter verstanden hatte.“

Mitglied im Zirkel

Das ist nun zehn Jahre her. Mittlerweile lebt Jan Sommer in Oldenburg, studiert Wirtschaftswissenschaften und Informatik und ist Mitglied im Magischen Zirkel. Der Verband hat deutschlandweit circa 2800 Mitglieder, aufgenommen wird nur, wer eine Prüfung besteht. „Prominente Mitglieder sind die Ehrlich-Brüder oder Jürgen von der Lippe“, sagt er.

Doch wie wird man ein guter Zauberer? „Ich lese Bücher und schaue mir Videos an“, erzählt Jan Sommer. Hinzu kämen die Treffen des Zirkels und Seminare. Auch Stars der Branche würden derartige Kurse anbieten. „Viele von ihnen sind trotz ihrer Popularität auf dem Boden geblieben.“

Als Vorbilder zählt Jan Sommer unter anderem den Spanier Dani DaOrtiz oder den US-Amerikaner David Blaine. Die beiden zaubern wie auch der Oldenburger vor allem in der Sparte „Close-up“, was so viel wie nah dran bedeutet. „Das Schöne ist, dass man direkt den Kontakt mit den Menschen hat und die Reaktionen direkt an den Zuschauern sieht“, sagt Jan Sommer. „Das sind Tricks mit Karten, Münzen oder Geldscheinen.“ Close-up-Zauberer brauchen viel Fingerfertigkeit.

Dauert es lange, bis ein Trick funktioniert? „Das ist unterschiedlich.“ Seit rund vier Jahren denkt er sich auch eigene Stücke aus. „Das dauert dann auch mal ein halbes oder dreiviertel Jahr – und einige Jahre, bis der Trick wirklich perfekt ist“, sagt Jan Sommer.

Viel Zeit

„Die Ideenfindung nimmt viel Zeit in Anspruch. Irgendwann denkt man wie ein Zauberer und dann ist es wie wenn ein Musiker einen Song schreibt“, sagt er. Zunächst benötige er ein Thema. „Ich überlege mir immer, welche Gefühle ich transportieren möchte.“ Ein Trick sei wie ein Theaterstück, in dem auch Zauberei vorkommt. „Ich fange dann an zu schreiben.“ Ideen holt er sich auch in Spielzeugläden. Die vielen bunten Gegenstände inspirieren den Studenten. Allein für eine Nummer bei einem Wettbewerb habe er zwei Notizbücher vollgeschrieben: „Das ist ein fortwährender Denkprozess.“

Angst, dass die Tricks im Internet verraten werden könnten, hat er nicht. „Es ist tatsächlich ziemlich erstaunlich, wie geheim die Nummern bleiben“, sagt er. Aber: Wenn sie öffentlich würden, wäre eine ganze Branche in Gefahr.

Vor Kurzem hat er am Vorentscheid der Deutschen Meisterschaft der Zauberkunst in Marl in Nordrhein-Westfalen teilgenommen – und wurde in seiner Sparte Dritter. Damit hat sich der Student für die „Magica 2020“ qualifiziert, die im Mai nächsten Jahres stattfindet. „Dafür habe ich circa ein dreiviertel Jahr eine Nummer mit Musik komplett selbst ausgedacht – die perfektioniere ich bis Mai“, sagt er. Auch die Uni half ihm: „Ein paar Requisiten konnte ich in der Glaswerkstatt am Campus Wechloy bauen.“

Natürlich ist er vor Auftritten noch nervös. „Aber ich führe die Tricks erst auf, wenn ich sie perfekt kann“, sagt Jan Sommer, der im Sommer sechs Wochen auf einem Kreuzfahrtschiff engagiert war. „Das war viel Zauberei und wenig Schlaf.“

Was ist das große Ziel des 23-Jährigen? Er ist vernünftig: zunächst der Studienabschluss mit Bachelor und Master. Dennoch, der große Wunsch bleibt: „Ich würde die Zauberei gern hauptberuflich verfolgen.“

