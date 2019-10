Oldenburg Mit einer Heimniederlage sind die EWE Baskets Oldenburg in den diesjährigen Eurocup gestartet. Der Basketball-Bundesligist verlor am Dienstagabend zum Auftakt der Gruppe D gegen den polnischen Vertreter Arka Gdynia mit 74:78 (40:33). Damit kassierte die Mannschaft von Trainer Mladen Drijencic nach den Erfolgen in der BBL (90:82 gegen Würzburg) und im Pokal (86:75 gegen Crailsheim) die erste Niederlage in dieser Saison.

Gegen die Polen gaben die Oldenburger vor 2185 Zuschauern in der großen Arena allerdings zunächst den Ton an und erspielten sich nach vier Minuten die erste kleine Führung (9:3). Dann der Schreckmoment: Philipp Schwethelm knickte in einem Zweikampf abseits des Balles um und fiel zu Boden. Anschließend humpelte er vom Parkett und wurde behandelt. Der Flügelspieler kehrte nicht mehr aufs Feld zurück. Eine Diagnose steht noch aus.

Warum die Baskets verloren haben, erklärt Coach Mladen Drijencic im Video:

Gdynia fand derweil besser ins Spiel und verkürzte drei Minuten vor der Viertelpause auf 15:14. Doch die Baskets zogen noch einmal das Tempo an. Nathan Boothe traf schließlich mit der Schlusssirene zum 23:14.

Im zweiten Viertel blieben die Oldenburger in der Defensive weiter griffig und auch in der Offensive lief der Ball flüssig durch die Reihen der Baskets. So setze sich das Drijencic-Team Mitte des zweiten Abschnittes erstmals auf zwölf Punkte ab (30:18/15. Minute). Obwohl es das dritte Spiel innerhalb von fünf Tagen war, merkte man den Oldenburgern die Belastung nicht an - das Tempo blieb weiter hoch. Die Polen hielten mit aller Kraft dagegen und verkürzten zur Halbzeitpause auf 40:33.

Rasid Mahalbasic holds off his defender and uses his height and vision to find Braydon Hobbs with the sweet dish! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/UJSrNJ5kH3 — EuroCup (@EuroCup) October 1, 2019

Die Baskets beherrschten auch nach der Pause zunächst das Geschehen. Im Laufe des dritten Viertels spielten sich die Gastgeber erneut eine zweistellige Führung heraus (51:41/27.). Doch wer jetzt dachte, das war es, der täuschte sich. Denn Gdynia ließ sich nicht hängen und kam sogar wieder heran 56:52 (29.).

Und damit nicht genug: Im letzten Abschnitt übernahmen die Gäste sogar erstmals die Führung (60:63/33.). Die Schlussphase entwickelte sich schließlich zu einem wahren Krimi. Angepeitscht von den eigenen Fans übernahmen die Baskets in der 35. Minute wieder die Führung (70:69). Nach einem Foul an der Dreierlinie von Rickey Paulding an Josh Bostic, ging dieser im Gegenzug an die Freiwurflinie und brachte damit die Polen wieder in Front (70:72/35.). Zwar konnten die Baskets noch einmal die Führung (74:72/38.) übernehmen, doch am Ende ließen die Kräfte bei den Oldenburgern nach und die Polen brachten nach einem erneuten Führungswechsel den Sieg über die Zeit.

Bester Werfer bei den Oldenburgern war Paulding mit 21 Zählern, auf der Gegenseite erzielte Bostic ebenfalls 21 Punkte für sein Team. Die Baskets treffen an diesem Samstag (20.30 Uhr/Rasta-Dome) in der Bundesliga im Derby auf Rasta Vechta.