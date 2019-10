Oldenburg Am Sonntag ist es soweit: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der NWZ-Aktion „Lauf geht’s“ starten am Sonntag beim Halbmarathon in Oldenburg.

Seit sechs Monaten haben sich die Läuferinnen und Läufer von „Lauf geht’s“ fit gemacht für den Halbmarathon in Oldenburg. 550 haben an „Lauf geht’s“ teilgenommen, rund 400 starten jetzt.

Im „Käffchen!?“ dieser Woche spricht NWZ-Mitarbeiterin Nathalie Langer, die die Aktion begleitet hat, zusammen mit Sportredakteur Mathias Freese über „Lauf geht’s“ und den Halbmarathon durch Oldenburg.

Die Videoserie „Käffchen?!“ gibt es sowohl auf YouTube zum Hören und Sehen als auch als Podcast.