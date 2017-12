Oldenburg Fußball-Regionalligist VfB Oldenburg hat den Vertrag mit Cheftrainer Stephan Ehlers vorzeitig um zwei Jahre bis Mitte 2020 verlängert. Das teilte der Club am Samstagabend mit. „Ich freue mich natürlich sehr über die Wertschätzung und das Vertrauen, das der Verein in mein Trainerteam und mich setzt“, erklärte der 47-Jährige in einer Vereinmitteilung.

Ehlers hatte den Posten kurz nach Saisonbeginn von Dietmar Hirsch übernommen (Artikel vom 19. August 2017), von dem sich der VfB zuvor getrennt hatte. Zunächst hatte Ehlers einen Vertrag bis zum Saisonende erhalten. In der 18 Teams zählenden Regionalliga belegen die Oldenburger derzeit den 14. Rang.