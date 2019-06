Oldenburg Er ist schnell, wendig und attackiert ohne Furcht den gegnerischen Korb: Will Cummings hat in der laufenden Saison schon dem einen oder anderen Basketball-Bundesligisten ordentlich Kopfschmerzen bereitet. An diesem Sonntag (15 Uhr, große EWE-Arena/Sport1) will der Spielmacher der EWE Baskets Oldenburg nun auch Alba Berlin im Playoff-Halbfinale das Leben schwer machen.

Und die Berliner haben gehörigen Respekt vor Oldenburgs Aufbauspieler. „Er ist athletisch, ein guter Vollstrecker und steht oft an der Freiwurflinie, weil er beim Zug zum Korb sehr geschickt den Kontakt mit einem Gegenspieler sucht“, sagt Berlins Peyton Siva. In der Hauptrunde erzielte der 26-Jährige gegen Berlin 24 sowie 34 Punkte.

Mit 20,5 Punkten pro Spiel war Cummings zudem der beste Werfer in der regulären Saison und wurde wenig überraschend zum wertvollesten Spieler der Saison (MVP) gewählt. „Das geht völlig in Ordnung, diese Ehrung hat er sich verdient“, findet auch Luke Sikma. Der Berliner war in der vergangenen Spielzeit zum MVP gekürt worden. „Er hat bislang wie auch sein Team eine überragende Saison gespielt. Wir wissen, was auf uns zukommt“, sagt Sikma. Im Viertelfinale zog Oldenburgs US-Amerikaner sogar noch einmal an und erhöhte seinen Punkteschnitt gegen Bonn auf 27,3 Punkte pro Partie, traf 44,4 Prozent seiner Dreier und gab 4,7 Assists pro Spiel.

Berlin wird in der Serie versuchen, in der drei Siege zum Weiterkommen nötig sind, Cummings nicht in seinen Rhythmus kommen zu lassen. Andererseits – und das wurde gegen Bonn deutlich – haben die Baskets mit Rickey Paulding, Rasid Mahalbasic, Nathan Boothe und Frantz Massenat Spieler im Kader, die neben Cummings immer in der Lage sind, Spiele zu entscheiden.

Aber auch Oldenburg weiß, was die Berliner im Stande sind zu leisten. Beide Mannschaften gehören zu den offensivstärksten Teams der Playoffs. Die Baskets hatten in den drei bisherigen Spielen einen Punkteschnitt von 99,7 Zählern, die Hauptstädter kamen sogar im Schnitt auf 101,7 Punkte. Mit Rokas Giedraitis (12,5 Punkte im Schnitt), Martin Hermannsson (12,3), Siva (11,0) und Sikma (11,2) hat Berlins Trainer Alejandro Garcia Reneses zudem ein starkes Quartett in seinen Reihen.

„Berlin hat besonders in Europa eine großartige Saison gespielt, stand in zwei Endspielen und wird hungrig auf mehr sein“, sagt Oldenburgs Trainer Mladen Drijencic, der wie gegen Bonn auf die gelbe Wand setzt: „Wir sind heiß darauf, auf das Parkett zu gehen und die Serie zu beginnen!“