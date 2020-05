Swimrunner Aus Westerstede: Ausdauer-Abenteuer im Wasser und an Land

Oldenburg /Westerstede Wenn einer mit Schuhen in einen See geht, wirkt das erstmal befremdlich. Bei Florian Ammon sieht das trotzdem ganz natürlich aus. Der Wechsel ins andere Element scheint dem großen, sportlich gebauten Westersteder in Fleisch und Blut übergegangen zu sein – und das, obwohl der Woldsee an diesem Freitag im Frühling maximal zwölf Grad hat. Bestimmt schreitet Ammon die ersten Meter ins im wahrsten Wortsinn kühle Nass, bis ihm das Wasser bis zur Brust reicht, setzt seine Schwimmbrille auf und taucht unter.

Die schwarz-orangen Laufschuhe sind nicht das einzig Ungewöhnliche, das der 35-Jährige mit zum Schwimmen nimmt. Ammon hat weitere klassische Utensilien eines Swimrunners dabei: Einen Pull Buoy – eine Auftriebshilfe, die man sich beim Schwimmen für eine bessere Wasserlage zwischen die Beine klemmt – hat er sich an den rechten Oberschenkel gebunden. An den Händen trägt er Paddles, stabile Plastik-Paddel, die beim Kraulen für mehr Vortrieb sorgen. Und natürlich hat er einen Neoprenanzug an – einen „Shorty“ mit kurzen Armen und Beinen – sowie Neopren-Ärmlinge, Badekappe und Schwimmbrille.

All diese Dinge – bis auf die Laufschuhe – sind beim Schwimmen hilfreich. Bei einem Swimrun muss Ammon sie aber auch beim Laufen mitschleppen. Denn bei dieser noch recht neuen und unbekannten Sportart wird – im Gegensatz zum Triathlon – mehrmals – und fließend –zwischen den Disziplinen gewechselt: vom Laufen ins Schwimmen und wieder ins Laufen, wieder ins Schwimmen und so weiter. Die Hilfsmittel hat Ammon immer dabei. Das macht den Swimrun für ihn aus: „Man kann seine Strecke variieren, wie man möchte, an ganz verschiedenen Punkten ins Wasser steigen und wieder raus. Es hat was von Abenteuer.“

Neoprenanzug fluten, ruhig bleiben

* Tausend Nadeln stechen in mein Gesicht. In den Füßen habe ich fast kein Gefühl mehr, meine eisigen Hände kriegen das Wasser nicht so richtig zu packen. Ammon krault unbeirrt vor mir, ich versuche, Zug zu halten – soweit es die Corona-gerechte Abstandsregel zulässt. „Ist gar nicht kalt“, hatte er gesagt. Mir ist trotzdem die Luft weggeblieben, als ich meinen Neoprenanzug mit Woldsee-Wasser „geflutet“ habe – das sei wichtig vor dem Losschwimmen, hatte er erklärt. Aber auch jetzt fällt mir das Atmen und folglich auch das Schwimmen noch schwerer als einst im wohltemperierten Olantis-Becken. „Man muss ruhig bleiben“, wiederhole ich Ammons Hinweis in meinem inneren, badekappenbedeckten und doch klirrend kalten Ohr. Armzug rechts – Ausatmen. Armzug links – Einatmen.

*

Drei-Seen-Swimrun in Oldenburg

Ammon ist erst vor etwa einem Jahr zum Swimrun gekommen, aber es wirkt fast wie vorherbestimmt: „Es vereint die zwei Sportarten, die mir liegen. Es die perfekte Kombination – auch mit dem ständigen Wechsel“, sagt er.

Im Mai 2019 sollte der beim DLRG aktive Ammon beim Oldenburger Drei-Seen-Swimrun eigentlich mit die Schwimmparts absichern, bekam dann aber doch die Chance, selbst teilzunehmen. „Die Faszination hat mich sofort gepackt“, erinnert er sich.

Drei-Seen-Swimrun in Oldenburg An diesem Sonntag hätte der 3. Drei-Seen-Swimrun in Oldenburg stattgefunden, wegen der Corona-Pandemie musste der 1. TCO „Die Bären“ den Wettkampf aber absagen. Im nächsten Jahr soll der Swimrun aber wieder stattfinden, bestätigt Chef-Organisator Andreas Schnur vom 1. TCO. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, voraussichtlich aber an einem Wochenende Ende Mai oder Anfang Juni. Früher sei das Wasser noch zu kalt. Der Drei-Seen-Swimrun hatte im Jahr 2018 Premiere. Insgesamt müssen dabei etwa 2,5 Kilometer geschwommen und 13 Kilometer gelaufen werden. Gestartet wird am Tweelbäker See, der nach dem ersten Laufpart durchquert wird. Dann geht’s parallel zur Autobahn zum Blankenburger See, in dem der zweite Schwimmabschnitt folgt. Von dort geht es zum Kleinen Bornhorster See. Hier wird geschwommen und dann ins Ziel gelaufen.

Ausdauersport betreibt er schon lange, in der Abizeit begann er mit Laufen, in der Bundeswehrzeit mit Wettkämpfen, während des Studiums dann auch mit strukturierterem Training. Auch Triathlon probierte er aus. „Da habe ich gemerkt, dass ich nicht schwimmen kann – das konnte nicht so bleiben“, berichtet er. Das war 2011. Inzwischen macht ihm Schwimmen am meisten Spaß, Laufen folgt knapp dahinter – mit Radfahren ist er bis heute nicht so richtig warm geworden.

Mit dem Swimrun dagegen sofort – trotz der meist kalten Wassertemperaturen. „An kaltes Wasser muss man gewöhnt sein. Die meisten Swimruns sind im Frühjahr, und da haben die Seen auch mal unter zehn Grad.“ Insbesondere in Schweden, dem Geburtsland der Sportart. Dort gibt es viele Inseln, und die Swimruns sind oft sehr lang, Gesamtstrecken von 50 Kilometer Laufen und 10 Kilometer Schwimmen sind keine Seltenheit. Der Oldenburger Wettbewerb mit 13 Lauf- und 2,5 Schwimmkilometern sei da gut gewesen, um das einfach mal auszuprobieren, meint Ammon. Vorher hatte er schonmal versucht, mit Schuhen zu schwimmen: „Das war schon schwierig.“

Partner immer an der Seite

* Armzug rechts – ausatmen. Armzug links… Wieder verheddere ich mich mit dem linken Arm in dem Seil, das meine Hüfte mit der Ammons verbindet. Weil der geübte Eissee-Schwimmer ein paar Meter Vorsprung herausgeschwommen hat, spannt sich das Polyesterband genau in die Haupteinzugsschneise meines linken Kraularms. Da die meisten Swimruns in Zweierteams absolviert werden und sich die beiden Partner während des gesamten Rennens nicht weiter als zehn Meter voneinander entfernen dürfen, benutzten viele so ein Seil, lautete Ammons Erklärung. Mich hindert es grade eher, als dass es hilft – also versuche ich, dem Seil aus dem Weg und etwas näher an Ammon heranzuschwimmen und bin froh, als wir wenige Minuten später am ausgemachten Zielufer ankommen.

*

Swimrun lebt von der Abwechslung

Viele Swimrun-Wettbewerbe hat Ammon noch nicht gemacht – schließlich gibt es in Norddeutschland nur wenige. Die Sportart ist relativ neu, das erste Rennen in Deutschland war der Allgäu Swimrun im Jahr 2016. 2018 folgten die ersten Austragungen in Oldenburg sowie in Norderstedt. „Man braucht eine schöne Strecke“, erklärt Ammon, das mache den Charakter eines Swimruns aus. Der Sport lebe von der Abwechslung: „Wenn man nur einen See zur Verfügung hat, ist es schwierig.“ Sinnbildlich für diese Eigenschaft steht der zweite Swimrun, bei dem Ammon bislang teilnahm: der „1000 Lakes“ in Rheinsberg (Brandenburg). Durch tausend Seen musste der Westersteder dabei zwar nicht, aber durch fünf verschiedene führten die sechs Schwimmparts mit insgesamt 2,8 Kilometern. Die Laufstrecken summierten sich auf gut 14 Kilometer. Es gibt dort aber auch noch die Variante für Ausdauer-Spezialisten mit 7,5 Kilometer Schwimmen und fast 35 Kilometer Laufen.

Vor dem Rennen in Brandenburg hatte Ammon über Instagram andere Teilnehmer kennengelernt, mit denen er sich am Vorabend zu einem „schönen, gemeinschaftlichen Abend“ traf. Generell sei die Swimrun-Community in dem sozialen Netzwerk sehr nett – und motivierend. Sogar einem Swimrun-Team aus Schweden – dem Team Envol – hat sich Ammon angeschlossen. Ein geplantes Treffen im Ursprungsland seiner Lieblingssportart im März ist aufgrund der Corona-Pandemie nicht zustande gekommen. Und auch Wettbewerbe wird es in diesem Sommer voraussichtlich nicht mehr geben. Deshalb macht Ammon am Samstag einen für sich – auf der Strecke des Oldenburger Drei-Seen-Swimruns.

Seeschwimmen hat seine Tücken

* Mühsam drehe ich mich im Wasser um. Wo ist Ammon? Wir haben die Positionen getauscht, ich schwimme nun vorn – und erkenne, wozu das Seil gut ist: Ich muss mich ständig nach Ammon umschauen, ob er noch „dran“ ist, oder ob wir uns zu weit entfernen. Es ist verflixt schwer, in einem See einfach geradeaus zu kraulen. Es gibt keine Markierung wie auf dem Beckenboden, keine Abgrenzungsseile. Man muss ständig orientieren und die Richtung rejustieren. Man kann zwar zum Beispiel einen markanten Baum in der Ferne ansteuern – aber selbst leichteste Wellen bewirken, dass ich nach fünf Kraulzügen schon wieder deutlich daneben ziele. Doch eine ganz gute Idee, das Seil. Meine Füße sind immer noch kalt. Wie wäre das wohl, wenn ich Laufschuhe anhätte? Muss ich mal ausprobieren…

*

Auf Nummer sicher

Zwar hat Ammon eine ganze Menge Ausrüstung, aber viel brauche es nicht, um Swimrun mal auszuprobieren, betont er. „Das geht mit fast allen Schuhen. Aber je leichter, desto besser“, sagt er schmunzelnd. Ein Pull Buoy wäre dazu hilfreich, um trotz des Gewichts der Schuhe eine gute Wasserlage zu behalten.

Ein Aspekt ist ihm aber trotz allen Abenteuergedankens wichtig: die Sicherheit. „Es ist immer am besten, jemanden dabei zu haben“, betont er. Ansonsten hat Ammon immer eine aufblasbare Rettungsboje dabei, wenn er alleine – und meistens mit Schuhen – in einen See geht.