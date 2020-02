Vechta Partystimmung im Rasta-Dome: Mit einem souveränen Auftaktsieg ist die deutsche Basketball-Nationalmannschaft in die Qualifikation zur EM 2021 gestartet. In Vechta feierte die DBB-Auswahl am Freitagabend einen 83:69 (41:34)-Erfolg über Frankreich. Im deutschen Aufgebot standen die Bundesliga-Profis Robin Amaize (EWE Baskets Oldenburg) und Philipp Herkenhoff (Rasta Vechta). Das Spiel gegen Frankreich war jedoch aus sportlicher Sicht bedeutungslos.

Da Deutschland neben Italien, Georgien, Tschechien als Ausrichter der EM 2021 bereits qualifiziert ist, hatte das Spiel in Vechta lediglich Testspielcharakter. Dennoch fließen die Spiele gegen die bereits qualifizierten Ausrichternationen in die Wertung ein. Die ersten drei Teams qualifizieren sich für die Endrunde im kommenden Jahr - oder eben die zwei bestplatzierten Mannschaften plus den Gastgeber.

Unter den 3140 Zuschauern in der Halle saßen Vechtas Trainer Pedro Calles, Clubboss Stefan Niemeyer, die Mannschaft von Rasta Vechta sowie Mladen Drijencic, Trainer der EWE Baskets Oldenburg, der sportliche Leiter der Oldenburger Srdjan Klaric und der Ex-Oldenburger und ehemalige Vechtaer Dirk Mädrich. Allerdings mussten sie sowie die deutschen Fans im Rasta-Dome etwas auf ihre beiden Lokalmatadoren warten. Amaize kam zwei Minuten vor Ende des ersten Viertels zu seinen ersten Einsatzminuten. Laut wurde es schließlich, als Herkenhoff Anfang des zweiten Viertels das Parkett betrat.

Baskets-Trainer Mladen Drijencic nutzte die kurze Anreise, um die Partie zu sehen. (Foto: Erik Hillmer)

Das erste Viertel gestaltete die junge DBB-Auswahl ausgeglichen. Ohne die NBA-Stars wie Dennis Schröder und Daniel Theis sowie die Profis von Bayern München und Alba Berlin hielt das Team von Bundestrainer Henrik Rödl in den ersten zehn Minuten gut mit. Mit 15:16 ging es in den zweiten Abschnitt.

Die Partie blieb auch im zweiten Viertel zunächst offen. Frankreich erspielte sich zwar einen kleinen Vorsprung (19:26/13. Minute), doch das deutsche Team hielt den Anschluss (23:26/15.). Als dann Herkenhoff in der 16. Minute mit einem butterweichen Dreipunktewurf die 31:28-Führung für Deutschland besorgte, flippten die Zuschauer in der Arena aus. Das Rödl-Team übernahm nun das Kommando und setzte sich zur Halbzeitpause mit sieben Punkten ab (41:34).

Das deutsche Team kam gut aus der Kabine und legte nach dem Seitenwechsel einen 7:0-Lauf hin, ehe die Franzosen eine Auszeit nahmen. Doch Deutschland blieb weiter am Drücker. Vor allem Kapitän Robin Benzing (C.B Zaragoza/Spanien) lief heiß und verwandelte gleich zwei Dreier hintereinander. Die DBB-Auswahl erspielte sich Mitte des dritten Viertels so eine komfortable Führung (55:44/25.). Den Franzosen viel in der Offensive zu wenig ein, Deutschland verteidigte allerdings auch konsequent und zwang die Gäste immer wieder zu wilden Würfen aus der Distanz. Mit einem Elf-Punkte-Vorsprung ging es ins Schlussviertel (65:54).

In den letzten zehn Minuten hatten die Franzosen nicht mehr viel entgegenzusetzen. Deutschland baute die Führung weiter aus und ließ sich den Erfolg nicht mehr nehmen. Herkenhoff kam am Ende auf fünf Punkte und stand 14:35 Minuten auf dem Parkett, Amaize erzielte zwei Zähler bei 5:25 Minuten Einsatzzeit. Bester Werfer bei Deutschland war Benzing mit 20 Punkten. Schon an diesem Montag (21 Uhr) trifft die deutsche Auswahl in Newcastle auf Großbritannien. Weiterer Gegner in der Gruppe G ist Montenegro.