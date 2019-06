Vechta Die Gerüchteküche läuft rund um Rasta Vechta seit Wochen heiß. Die sensationellen Leistungen dieser Saison haben viele Begehrlichkeiten geweckt, die Spieler des Überraschungs-Halbfinalisten der Basketball-Bundesliga und ihr Trainer Pedro Calles sollen umworben sein.

„Unsere Trainer haben durch Kompetenz, Leidenschaft, Fingerspitzengefühl und sportlichen Erfolg überzeugt. Wir möchten auf der Trainerbank gern Kontinuität haben. Daher ist es der logische Schritt, mit den Dreien auch in der kommenden Saison weiterzumachen“, teilte Geschäftsführer Stefan Niemeyer am Freitag mit. Damit meinte er nicht nur Calles, der einen Vertrag bis 2020 besitzt, sondern auch Co-Trainer Miguel Zapata und Athletik-Trainer Frederik Kramp. Beide verlängerten um ein Jahr.

In einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ bestätigte Vechtas Geschäftsführer derweil, dass Rasta im nächsten Jahr in der Champions League antreten werde. „Gerne in einer Gruppe mit Bamberg, gegen die haben wir in letzter Zeit gern gespielt“, flachste Niemeyer. Rasta hatte den früheren Serienmeister sensationell im Viertelfinale mit 3:1 ausgeschaltet, ehe im Halbfinale gegen den Titelverteidiger Bayern München (0:3) dann Endstation war.

Die Bamberger haben sich indes wie erwartet von Trainer Federico Perego (34) getrennt. Der Italiener kehrt nach dem enttäuschenden Abschneiden in seine Heimat zurück und wird Chefcoach beim Erstligisten Victoria Libertas Pesaro.